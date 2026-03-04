percheziții la braconieri în avrig: au pescuit ilegal sute de kilograme de pește / video

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Avrig, au efectuat ieri, 3 martie, patru percheziții domiciliare pe raza județului Sibiu.

Acțiunea vine pentru instrumentarea unui dosar penal ce vizează mai multe infracțiuni: pescuitul comercial al resurselor acvatice vii fără licență, pescuitul reproducătorilor în perioada de prohibiție, deținerea și folosirea de către persoane neautorizate a setcilor, năvoadelor, voloacelor și altor unelte de pescuit comercial, deținerea sau utilizarea plaselor de tip monofilament, precum și conducerea unui autoturism având dreptul de a conduce suspendat.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, în seara de 19 februarie, în jurul orei 19:30, oamenii legii au fost sesizați cu privire la faptul că persoane necunoscute se aflau cu o barcă pneumatică pe luciul apei, în apropierea râului Olt, și recuperau mai multe plase de pescuit din apă.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au identificat un bărbat în vârstă de 55 de ani, din orașul Avrig, precum și un autoturism în interiorul căruia se aflau aproximativ 500 de metri de plasă și peste 200 de kilograme de pește din diferite specii.

Întreaga cantitate, precum și plasele, au fost ridicate în vederea confiscării.

În urma activităților investigative desfășurate ulterior, polițiștii au mai identificat alți doi bărbați, în vârstă de 52 și 54 de ani, ambii din Avrig, bănuiți de implicare în comiterea faptelor.

Ieri, 3 martie, au fost efectuate patru percheziții domiciliare la adresele celor trei suspecți. Acolo, oamenii legii au găsit mai multe bărci pneumatice, plase de pescuit și alte unelte utilizate la pescuit.

Totodată, în urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că, în data de 19 februarie, bărbatul ân vârstă de 52 de ani ar fi condus autoturismul implicat, deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Doi dintre cei trei bărbați, cei în vârstă de 52 și 54 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați instanței cu propunere de aplicare a unei măsuri preventive.