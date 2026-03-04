poliția a descoperit cine a făcut slalom printre mașini pe a1: este o șoferiță din sibiu / video

O mașină înmatriculată în județul Sibiu a fost surprinsă zilele trecute circulând cu viteză excesivă și efectuând depășiri periculoase pe autostrada A1, între Boița și Sebeș.

Conform imaginilor postate pe rețelele sociale, la data de 1 martie, șoferița a provocat teamă printre ceilalți participanți la trafic, efectuând depășiri neregulamentare de pe banda 1 pe banda a doua, dar și pe banda de urgență.

Ca urmare a verificărilor efectuate, s-a stabilit că la volan se afla o sibiancă în vârstă de 34 de ani. Aceasta a fost sancționată contravențional pentru conducere agresivă, primind o amendă în valoare de 1.316 lei, conform OUG nr. 195/2002. În plus, i-a fost reținut permisul de conducere pentru 120 de zile.

CITEȘTE ȘI: Mașină cu numere de Sibiu, pericol public pe autostradă: a fost alertată poliția / video

“La nivelul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au fost desfășurate activități specifice în vederea identificării autoturismului în cauză și a persoanei aflate la volan, stabilindu-se că este vorba despre o femeie în vârstă de 34 de ani, din Sibiu.

Persoana în cauză a fost sancționată contravențional pentru conducere agresivă, conform prevederilor OUG nr. 195/2002, cu amendă în valoare de 1.316 lei. Totodată, a fost dispusă măsura complementară a reținerii permisului de conducere pentru o perioadă de 120 de zile pentru conducere agresivă cat și pentru conducerea pe banda de urgență.” a transmis IPJ SIBIU