prefectura sibiu a început restructurările angajaților: prima victimă, purtătorul de cuvânt

Prefectura Județului Sibiu a rămas, în organigramă, fără postul de purtător de cuvânt în relația cu mass-media.

Anunțul a fost făcut astăzi, 4 martie, pe grupul de presă dedicat mass-media din Sibiu. În locul fostului purtător de cuvânt, Voina Alina, atribuțiile de comunicare au fost preluate de o altă persoană, însă nu și funcția. Mai exact, doamna Cristina Munteanu va comunica cu presa.

În cadrul Prefecturii Județului Sibiu, doamna Cristina Munteanu se ocupă de relațiile internaționale, de relația cu minoritățile, de incluziunea cetățenilor de etnie romă, dar și de strategia de egalitate de șanse între bărbați și femei și comisia de dialog social.

Întrebată dacă vor mai urma și alte posturi desființate, aceasta ne-a comunicat că nu se știe nimic sigur. În maxim 15 zile, Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu va emite un ordin în care se vor stipula numărul maxim de posturi ocupate, dar și structura Prefecturii Județului Sibiu.