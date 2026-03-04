program de colectare a deșeurilor în sadu și tocile pe 4 martie

Miercuri, 4 martie 2026, este programată colectarea deșeurilor în localitățile Sadu și Tocile. Această acțiune face parte din eforturile comunității de a menține curățenia și de a promova reciclarea responsabilă.

Ce deșeuri vor fi colectate?

Se va ridica pubela neagră, destinată deșeurilor mixte care nu pot fi reciclate. Locuitorii sunt îndemnați să sorteze deșeurile responsabil, contribuind astfel la protejarea mediului înconjurător.

Importanța sortării deșeurilor

Sortează deșeurile responsabil! Aceasta este o inițiativă esențială pentru reducerea impactului negativ asupra mediului și pentru promovarea unui stil de viață sustenabil. Prin sortarea corespunzătoare a deșeurilor, fiecare cetățean poate contribui la un mediu mai curat.

“Sadu reciclează”, un mesaj clar pentru toți locuitorii din Sadu și Tocile, care sunt invitați să participe activ la acest program de colectare a deșeurilor.

Acest program de colectare va continua să fie implementat regulat, pentru a asigura un standard înalt de curățenie și sustenabilitate în comunitate.