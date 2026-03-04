românia joacă la sibiu meciurile cu polonia și cipru: în sala transilvania

Naționala feminină de baschet a României se reunește joi la Sibiu, unde va disputa ultimele două meciuri din calificările pentru FIBA Women’s EuroBasket 2027.

Naționala feminină va juca pe 11 martie cu Cipru și pe 14 martie cu Polonia, ambele meciuri fiind programate de la ora 19.00, în Sala Transilvania din Sibiu.

”Tricolorele” vor juca în Sala Transilvania și speră ca alături de publicul sibian să profite de avantajul terenului propriu pentru a obține rezultate importante în lupta pentru calificare. Biletele pentru meciurile de la Sibiu sunt disponibile pe platforma www.bilete.ro, la prețul de 20 de lei.

În acest moment, România ocupă locul 3 în Grupa C, după primele trei partide disputate în noiembrie 2025.

Din stafful naționalei feminine face parte și medicul lui CSU, Vlad Ristea.

După cele două partide de la Sibiu, tricolorele vor încheia această fereastră de calificare cu un meci în deplasare, în Slovacia, în data de 17 martie.

Se califică în runda a doua câștigătoarele grupelor, locurile 2 și cele mai bune 3 echipe de pe locul 3 (17 echipe în total). Runda a doua se va disputa în noiembrie 2026 și februarie 2027, cu 24 de echipe (17 din prima rundă și 7 venite din calificările pentru Cupa Mondială). EuroBasket 2027 va fi organizat de Belgia, Finlanda, Lituania și Suedia, echipe deja calificate.

Lotul convocat: Anamaria Virjoghe, Bianca Fota, Nicoleta Andreea Mititelu, Ioana David, Ioana Ghizila , Ecaterina Armanu, Ștefania Cătinean, Bianca Nan, Teodora Neagu, Nicolett Orban, Ana Ivan, Alexandra Bobar, Ioana Velcea

Staff: Cătălin Tănase-antrenor principal, Alexandra Orbeanu-antrenor secund, Attila Nagy-preparator fizic, Alin Grosu-kinetoterapeut, Vlad Ristea-medic.

Clasamentul Grupei C

1. Polonia – 3 victorii / 0 înfrângeri – 6 puncte

2. Slovacia – 2 victorii / 1 înfrângere – 5 puncte

3. România – 1 victorie / 2 înfrângeri – 4 puncte

4. Cipru – 0 victorii / 3 înfrângeri – 3 puncte