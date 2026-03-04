s-a inaugurat laboratorul de robotică de la liceul româno-finlandez eri din sibiu: „ni se împlinește un vis” / video foto

Într-o atmosferă plină de entuziasm, elevii și profesorii de la Liceul Româno-Finlandez ERI Sibiu au trăit un moment pe care îl așteptau de mult: inaugurarea primului laborator de robotică al școlii. Evenimentul a avut loc la sediul de pe strada Dealului, nr. 6, iar bucuria s-a simțit în fiecare discurs și în fiecare privire curioasă îndreptată spre noile echipamente.

Laboratorul inaugurat în cadrul Liceului Româno-Finlandez ERI Sibiu este dotat cu ochelari VR, imprimantă 3D, seturi LEGO și numeroase componente care transformă sala într-un spațiu modern, în care ideile pot prinde viață. Pentru elevi, nu este doar un loc cu tehnologie de ultimă generație, ci un spațiu în care pot experimenta, construi și învăța altfel.

„Este o zi foarte frumoasă, nu doar pentru că e soare, ci pentru că ni se împlinește un vis. Ne-am dorit să construim în școala noastră contexte de învățare în care fiecare copil să găsească ceva potrivit pentru el. Am pornit de la ideea unui club de robotică, apoi a apărut robotul, laboratorul, iar acum deja vorbim despre următorul pas: un hub regional, un loc deschis elevilor din Sibiu și nu numai”, spus directorul Liceului Româno-Finlandez ERI Sibiu Laura Ierulescu.

Laboratorul a prins contur cu sprijinul echipei Quantum Robotics de la Liceul Internațional de Informatică București, prin proiectul „LabGrade”. Pentru echipa din București, momentul a fost la fel de emoționant.

„Este un vis împlinit și pentru noi. Ne-am dorit să avem un impact real în comunitatea de robotică și este o mare bucurie să vedem că acest lucru se întâmplă”, a declarat Anca, reprezentantă a Quantum Robotics.

Prezenți la eveniment, reprezentanții ai Inspectoratului Școlar Județean Sibiu au vorbit despre importanța domeniului tehnologic pentru generațiile viitoare. „Viitorul înseamnă tehnică, înseamnă robotică. Ceea ce se construiește aici poate deveni un adevărat hub pentru tinerii care își doresc să meargă în această direcție”, a subliniat inspectorul școlar general adjunct Monica Munteanu.

La rândul său, consilierul județean Paul Kuttesch a transmis un mesaj de susținere. „Este o mare bucurie pentru Consiliul Județean Sibiu să fie prezent la deschiderea acestui laborator. Vă urez mult succes în continuare”, a spus consilierul.

„LabGrade” este un program desfășurat pe parcursul a trei ani, prin care sunt echipate laboratoare de robotică în școli din țară. Inițiativa se adresează atât unităților de învățământ care nu au încă un astfel de spațiu, cât și echipelor participante la competiția FIRST Tech Challenge Romania care doresc să își modernizeze infrastructura.

Din echipa House of Robotics, una dintre câștigătoarele laboratorului, fac parte și elevi ai liceului sibian, alături de colegi din alte școli. Coordonați de mentorul lor și sprijiniți de părinți, tinerii au participat deja la etape naționale și internaționale ale competițiilor de profil.