scandal după amânarea „disco mania” la sibiu: posesorii de bilete cer banii înapoi, organizatorii vin cu explicații

Sibiul ar fi trebuit să devină sâmbăta aceasta, 7 martie, capitala muzicii retro, însă luminile ramân stinse la Sala Transilvania. Evenimentul „Disco Mania”, care promitea nume legendare precum Haddaway, Sabrina, Culture Beat sau Gipsy Kings, a fost reprogramat subit pentru data de 25 aprilie 2026. Decizia a stârnit un val de furie în rândul posesorilor de bilete, care acuză organizatorii de dezinformare și cer banii înapoi. Cei care se ocupă de eveniment vin cu câteva lămuriri.

foto- L’Art Production Facebook

Aflat la a doua ediție evenimentul Disco Mania, stârnește polemici în oraș. Chiar dacă la primul eveniment avut loc anul trecut, nu s-au strâns foarte mulți oameni, cei care organizează sperau să aibă mai mult succes cu cea de a doua încercare.

Lucrurile sunt însă departe de a fi așa. Seara de concerte programată pentru 7 martie, a fost amânată pentru 26 aprilie, fără prea multe explicații.

Postarea pe pagina de Facebook, nu specifica absolut nimic despre ramburs-ul biletelor, ci doar că biletele sunt valabile pentru următoarea dată.

Mai mult, postarea a dispărut cu totul de pe social media, iar cei care își cumpăraseră bilete, au început să își pună mari semne de întrebare.

Mesajele de revoltă au inundat pagina de Facebook a evenimentului imediat după anunțul amânării din 27 februarie. Oamenii reclamă faptul că și-au plătit cazări și transport, fiind veniți din alte orașe, în timp ce alții au observat coincidențe bizare în calendarul artiștilor.

Yasmine D. susține că pe afiș sunt trecuți artiști care nu vor ajunge niciodată la Sibiu, doar pentru a „vinde bilete și a face bani”.

Suspiciunile au crescut când Florina M. a sesizat o coincidență bizară: evenimentul apărea reprogramat în aceeași zi atât la Sibiu, cât și la Craiova, numind situația „o bătaie de joc”. De cealaltă parte, Victor B. a mers mai departe cu investigația proprie, afirmând că în data de 7 martie, Gipsy Kings ar fi trebuit să fie în Anglia, iar Haddaway nu ar fi avut Sibiul pe harta turneului său.

În acest timp, utilizatori precum Octavian P. reclamă lipsa de comunicare directă, precizând că, deși a explicat prin mail că nu poate participa pe 25 aprilie deoarece are deja bilete la un alt concert în Cluj, a rămas doar cu promisiunea că va fi contactat de departamentul contabilitate.

Dau vina pe furnizorii logistici

„Decizia de reprogramare a fost luată pe baza unor considerații operaționale și logistice severe. Producțiile internaționale implică managementul artiștilor, furnizorii tehnici și programul de rutare. În astfel de circumstanțe, reprogramarea este o măsură responsabilă care vizează protejarea integrității spectacolului, au transmis aceștia.

Rambursează banii pe bilete

Organizatorii au explicat și modificările de ultim moment: Ace of Base nu va mai fi prezentă pe 25 aprilie din cauza unui concert în altă țară.

De asemenea mai mulți posesori de bilete au semnalat telefonic către redacția Ora de Sibiu, situația cu care se confruntă.

Referitor la acuzațiile privind returnarea banilor, organizatorii dau asigurări că procesul este în curs:

„Am lăsat adresa de email unde publicul poate solicita anularea biletelor. Avem sub 20 de solicitări până acum. Există un termen de 15 zile pentru depunerea cererii, iar restituirea se face în următoarele 3-5 zile lucrătoare. Toți cei care păstrează biletul vor avea acces GRATUIT la super-Meet & Greet și la conferința de presă cu artiștii pe 25 aprilie.” spun organizatorii.

foto- L’Art Production

Amenințări pentru denigrări

În răspunsul remis către Ora de Sibiu, organizatorii spun că evenimentul lor ar fi defăimat la comandă și amenință că vor lua măsuri.

„Avem o echipă de avocați care vor lua masurile legale contra publicațiilor sau persoanelor cu interes de ‘defăimare la comandă’. Investiția este una foarte ridicată, din buget propriu, și am ales Sibiul pentru că este un oraș cu potențial”, au mai transmis aceștia.

Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile și vom monitoriza și noi situația apărută.