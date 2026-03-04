șofer surprins conducând agresiv pe calea cisnădiei: la un pas să lovească un pieton / video

Un șofer din Sibiu a fost surprins miercuri, în jurul orei 14:30, conducând agresiv pe Calea Cisnădiei, aproape să lovească un pieton aflat pe trecerea de pietoni. Incidentul s-a produs după ce șoferul a virat la stânga de pe Aleea Șteaza peste linia continuă, evitând astfel să mai execute sensul giratoriu.

După ce a virat la stânga pe Calea Cisnădiei, venind de pe strada Aleea Șteaza, un șofer din Sibiu a fost la un pas să lovească un pieton aflat pe trecerea de pietoni. Șoferul a fost surprins conducând agresiv de camera de bord a unui alt conducător auto.

Conform legislației rutiere actualizate, astfel de manevre sunt sancționate sever. Un șofer care virează la stânga peste marcajul longitudinal continuu, conduce agresiv și nu acordă prioritate pietonilor riscă următoarele sancțiuni:

Neacordarea priorității pietonilor: 4–5 puncte de amendă și suspendarea permisului pentru 30 de zile;

Încălcarea liniei continue: amendă din clasa a II-a sau a III-a și puncte de penalizare;

Conducere agresivă: 4–5 puncte de amendă suplimentare și suspendarea permisului pentru 30 de zile.

Dacă toate aceste abateri sunt constatate cumulativ, șoferul poate primi o amendă semnificativă, de ordinul sutelor sau miilor de lei, și suspendarea permisului pentru 30, 60 sau chiar 90 de zile, în funcție de gravitatea situației.