transportatorii, solicitare oficială către guvern: reduceți accizele pe carburanți

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România – COTAR solicită Guvernului reducerea imediată a accizelor la benzină și motorină, pe fondul crizei generate de conflictul din Orientul Mijlociu și al riscului de explozie a prețurilor la carburanți.

Reprezentanții transportatorilor avertizează că România ar putea fi lovită de o criză economică fără precedent, în condițiile în care piața internațională a petrolului este supusă unor presiuni majore. În acest context, COTAR cere măsuri urgente pentru absorbirea șocului și protejarea economiei naționale.

Potrivit Mediafax, una dintre soluțiile imediate ar fi reducerea cu cel puțin 50% a accizelor la benzină și motorină, măsură care ar putea susține transporturile, industria și consumul de alimente.

Transportatorii îl citează pe ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a declarat marți că prețul carburanților ar putea atinge un nou prag psihologic.

„Vom putea să ajungem, dacă va depăși barilul 110-120 de dolari, și la acel prag psihologic de 10 lei”, a afirmat ministrul.

Conform datelor prezentate de organizație, acciza la motorină a atins anul trecut un maxim istoric de 466 euro/1.000 litri, aproximativ 2.317,59 lei/1.000 litri, un nivel semnificativ peste pragul minim european de 330 euro.

Transportatorii rutieri au solicitat o rambursare a accizei în valoare de 150 euro/1.000 litri – echivalentul a circa 0,75 lei/litru, invocând pierderea competitivității în raport cu transportatorii din alte state membre ale Uniunii Europene.

„Vrem să fim înștiințați în legătură cu demersurile care se fac la nivel de Guvern pentru a fi absorbit acest șoc, pentru că simpla declarație a ministrului Energiei în legătură cu presupuse demersuri nu ne ajută cu nimic, mai ales după ce am văzut cum ministrul care trebuia să aibă deja situația sub control s-a contrazis în declarații în mai puțin de 24 de ore, pe același subiect”, au transmis reprezentanții COTAR.

În cazul benzinei, acciza a crescut de la 1 ianuarie 2025 la 2.528 lei/1.000 litri, față de nivelul anterior de 2.382 lei. Majorarea, corelată cu eventuale creșteri de TVA, a contribuit la scumpirea carburanților la pompă, prețurile depășind în anumite perioade pragul de 8 lei/litru, în funcție de evoluțiile pieței.

Președintele COTAR, Vasile Ștefănescu, susține că menținerea actualului nivel al accizelor riscă să amplifice presiunea asupra economiei.

„Înțelegem că statul român a profitat până acum de lipsa de reacție a românilor, colectând sume foarte mari de bani la buget din suprataxarea carburanților, dar în situația actuală, prima măsură pe care Guvernul trebuie să o ia este eliminarea măcar pe jumătate a accizelor, pentru a susține economia României. Creșterile accizelor la carburanți influențează direct prețul final plătit de consumatori, nu doar pentru benzină și motorină, ci pentru toate produsele și serviciile, ceea ce poate duce, în situația actuală, la cea mai gravă criză economică, România având o economie bazată pe consum”, a declarat Vasile Ștefănescu.