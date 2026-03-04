un 8 martie memorabil pentru cupluri, la sibiu: jacuzzi și piscine încălzite la carpentiere arena reducere pentru rezervările directe

Mai sunt doar câteva locuri disponibile pentru un weekend romantic chiar de Ziua Femeii. La Carpentiere Arena Hotel & SPA, locația de lux din Mărginimea Sibiului, găsești cadrul ideal pentru două zile în care timpul pare că se oprește.

Cauți o cazare romantică pentru un weekend în doi la Sibiu care să ofere un sejur de neuitat? Un loc în care să lași telefonul deoparte și să redescoperiți liniștea și bucuria de a fi împreună? La doar 25 de minute de centrul Sibiului și la 15 minute de Păltiniș, Carpentiere Arena îți oferă munte, aer curat, piscine încălzite la 34–38°C, trei tipuri de saună, jacuzzi cu cromoterapie și o bucătărie care spune povestea Transilvaniei în fiecare farfurie.

Weekend de răsfăț, în doi

Nu orice hotel cu pat dublu și lumină difuză devine automat un loc special. Un weekend în doi care rămâne cu adevărat în memorie are nevoie de mai mult decât o cameră frumoasă. Are nevoie de atmosferă, de liniște reală și de acel sentiment că timpul încetinește doar pentru voi.

Înseamnă să vă treziți fără zgomot de trafic, să deschideți fereastra și să simțiți aerul curat de munte. Să coborâți direct într-o piscină caldă, indiferent de anotimp, și să petreceți ore fără grabă între saună și jacuzzi. Înseamnă să stați la masă și să descoperiți preparate care spun o poveste, nu doar să bifați o cină la hotel.

Un astfel de weekend înseamnă intimitate, răsfăț, natură și libertatea de a alege: relaxare totală sau plimbări prin împrejurimi. La Carpentiere Arena Hotel & SPA, toate acestea nu sunt simple detalii, ci fac parte din experiența pe care o trăiți de la primul pas făcut în resort.

SPA în aer liber, la 1000 de metri altitudine

Punctele centrale ale unui weekend romantic aici este SPA-ul exterior și cele două piscine încălzite care funcționează non-stop, în orice anotimp.

Iarna, aburul care se ridică deasupra apei calde sub cerul înstelat creează o atmosferă aproape ireală. Vara, piscina infinity cu perete de sticlă deschide privirea spre dealurile Transilvaniei.

Zona de saune completează experiența: sauna finlandeză uscată – pentru detoxifiere și relaxare profundă, sauna cu aburi – ideală pentru piele și musculatură, sauna cu perete de sare himalayană – cu beneficii pentru sistemul respirator

Gustul autentic al Mărginimii Sibiului, în farfuria ta

O escapadă romantică nu este completă fără o masă memorabilă. Restaurantul hotelului pune în valoare gastronomia reinterpretată din Mărginimea Sibiului: brânzeturi de la producători locali, carne atent selecționată, legume de sezon și rețete tradiționale prezentate modern.

Micul dejun bogat, cu produse locale, și cina pregătită cu atenție transformă fiecare masă într-un moment special.

Reducere pentru rezervările directe

Rezervările făcute direct pe site-ul hotelului beneficiază de 10% reducere față de platformele externe, precum Booking.com.

Rezervă un sejur la Carpentiere Arena la numărul de telefon+40 (740) 053 350 sau prin e-mail la adresa receptie@carpentiere-arena.ro

