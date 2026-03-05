accident pe autostradă lângă sibiu: se circulă îngreunat / foto

Un accident rutier s-a produs joi după-amiază pe autostradă lângă Sibiu. În zonă s-a circulat îngreunat.
Evenimentul rutier s-a produs pe autostrada A1, sensul Sebeș – Boița, în zona ieșirii către strada Henri Coandă din municipiul Sibiu.
Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, nefiind semnalate victime.
În urma evenimentului rutier, traficul a fost îngreunat zeci de minute.
