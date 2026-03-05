accident pe calea dumbrăvii: o mașină s-a oprit într-un gard / video, foto

Un accident rutier s-a produs, joi seara, pe Calea Dumbrăvii din Sibiu. Două mașini sunt implicate în evenimentul rutier.

Accidentul a avut loc joi seara, în jurul orei 22:00, la intersecția dintre Calea Dumbrăvii și strada Alexandru Vlahuță.

Potrivit primelor informații, două mașini au intrat în coliziune. În urma impactului, una dintre ele s-a oprit în zidul unui imobil.

Revenim cu detalii!

