acs mediaș merge cu tupeu la vâlcea: ”ultima evoluție ne dă speranțe” / video

Cu gândul la play-off, ACS Mediaș merge sâmbătă (ora 15.00) lângă Rm. Vâlcea, urmând să joace la Dăești, cu Viitorul.

Medieșenii nu au deloc un meci facil sâmbătă, la Dăești, vâlcenii luptându-se pentru evitarea retrogradării.

Antrenorul lui ACS Mediaș, Cosmin Vâtcă suflă și în iaurt după remiza din tur cu Dăeștiu, dar speră ca toate punctele să vină sâmbătă pe malul Târnavei Mari. ”Sunt convins că ne așteaptă un meci foarte greu, am făcut egal acasă cu ei în tur. Viitorul e o echipă puternică, are câțiva jucători cu experiență, de calitate, trebuie să mergem foarte concentrați și motivați pentru a scoate cele trei puncte. Am suferit mult în meciul tur, nouă ne dă speranțe ultimul meci făcut acasă, jocul prestat. Am încredere în băieți că sunt la fel de montați și dornici de a lua cele trei puncte. Dacă nu produci fotbal și nu îți creezi singur ocazii, te poți încurca cu orice echipă din această serie, echipa noastră e la mâna ei, avem o formă bună și depindem de ce facem noi pentru a intra în play-off” a spus fostul portar al Gazului Metan, într-o conferință de presă susținută joi, la Mediaș.

Ianis Frîncu: ”Vom ajunge în play-off”

Jucătorul medieșenilor, Ianis Frîncu speră să joace alături de colegii săi în play-off.

”Mergem acolo să câștigăm, va fi un teren greu, Viitorul ne-a pus probleme și în tur. Trebuie să fim motivați și concentrați în ultimii 20-30 de metri de poarta adversă. La noi este o atmosferă foarte bună, lupta pentru play-off este foarte strânsă, dar eu zic că vom fi în primele patru echipe” a anunțat Frîncu.

Cu 31 de puncte din 18 meciuri, ACS Mediaș este pe 3 în serie, la cinci lungimi de locul 5 ocupat de Jiul.