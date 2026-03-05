adăposturile din sibiu, insuficiente în caz de război: lista completă cu toate cele din oraș

În județul Sibiu, în cazul unui dezastru, fie că vorbim despre război sau cutremure, numărul adăposturilor de protecție civilă este insuficient. În total există aproximativ 70 de adăposturi, dintre care cele mai multe sunt private.

România are 5.770 de adăposturi de protecție civilă, atât publice, cât și private, care pot fi folosite în caz de nevoie. Dintre acestea doar șapte adăposturi sunt publice în Sibiu, iar acestea ar putea adăposti aproximativ 980 de persoane. Restul sunt adăposturi private, care au o capacitate de aproximativ 5.500 de locuri, în cazul unui dezastru.

Subiectul a fost adus în discuție și în cadrul ședinței Consiliului Local Sibiu de la finalul lunii ianuarie. Atunci, consilierul Victor Leția, din partea partidului Forța Dreptei, a declarat că numărul adăposturilor este prea mic și că ar trebui luate măsuri pentru ca fiecare construcție nouă, fie blocuri de locuințe, fie spații comerciale, să fie prevăzută cu un adăpost antiaerian. (DETALII AICI)

Potrivit datelor existente, instituțiile publice din Sibiu care dispun de astfel de adăposturi sunt: Spitalul Județean Sibiu are o capacitate de 80 de persoane, Spitalul de Psihiatrie dispune de 110 locuri în caz de dezastru, 200 de locuri la adăpostul de la Primăria Sibiu și 400 de locuri la Spitalul TBC.

De asemenea, Căminul de bătrâni de pe strada George Coșbuc dispune de 40 de locuri, în caz de dezastru, 50 de locuri la Căminul studențesc „Academica”, de pe strada Aurel Decei și încă 100 de locuri la Casa de Cultură „Ion Besoiu”, de pe strada Emil Cioran.

Toate aceste adăposturi publice din Sibiu sunt însă trecute în evidențe ca fiind „nefuncționale”.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne a transmis și situația adăposturilor pentru care au fost emise autorizații de protecție civilă în conformitate cu OMAI nr. 180/2023, defalcate pe județe pentru ultimii patru ani. În județul Sibiu, în perioada 2022–2025, doar un singur adăpost a primit autorizație de protecție civilă.

Lista completă a adăposturilor:

Str. Reșița nr. 65

Str. Reșița nr. 77

Str. Reșița nr. 83

Str. Reșița nr. 89

Str. Lungă nr. 62, bloc C5, sc. B

Hotel Ramada, str. Emil Cioran nr. 2

Hotel My Continental, Calea Dumbrăvii nr. 2–4

Centrul de Afaceri, str. Nicolaus Olahus nr. 5

Str. V. Aaron nr. 20, sc. C

Str. V. Aaron nr. 20, sc. D

Str. Intrarea Șiretului, bl. 6, sc. A

Str. Intrarea Șiretului, bl. 6, sc. B

Str. Intrarea Șiretului, bl. 6, sc. C

Str. Intrarea Șiretului, bl. 6, sc. D

Str. Oașa, bl. 6, sc. A

Str. Oașa, bl. 6, sc. B

Str. Oașa, bl. 6, sc. C

Str. Oașa, bl. 8, sc. A

Str. Oașa, bl. 8, sc. B

Str. Oașa, bl. 8, sc. C

Str. Oașa, bl. 10, sc. A

Str. Oașa, bl. 10, sc. B

Str. Oașa, bl. 10, sc. C

Stația CF Sibiu, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1–6

Turism SA, str. Dumbrăvii nr. 1

Clădire birouri „Keep Calling”, Șos. Alba Iulia nr. 40

Clădire birouri „Visma”, str. Oituz nr. 28

Promenada Mall, str. Lector nr. 1–3

Clădire birouri, str. Stelian Stanca nr. 2–6

Sucursala BC Sibiu, str. Emil Cioran nr. 1

PIM SA, str. Piața Cibin nr. 4–5

Libertatea SA, str. Țiglarilor nr. 12

Independența, str. Ocnei nr. 33

Flaro SA, str. Râului nr. 33

Str. Negoșanu

Str. Muncel nr. 5, bl. 41 și 41/2 (6 scări)

Str. Muncel nr. 3, bl. 42 și 43

Str. Iezer nr. 13

Str. Iezer bl. 9

Str. Șoimului nr. 16, bl. 75 (3 scări)

Spitalul Județean

Spitalul de Psihiatrie

Spitalul TBC, Aleea Bălcescu

Primăria Sibiu, str. Brukenthal 2–4

Calea Dumbrăvii nr. 40

Calea Dumbrăvii nr. 71

ITM Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 17

CEC Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 17

Romtelecom Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 17

Cămin de bătrâni, str. George Coșbuc nr. 20

Calea Dumbrăvii nr. 24

Independența, str. Ștefan cel Mare 154 (IGNITE)

7 Noiembrie, str. Râului nr. 34

Drapelul Roșu, str. N. Teclu nr. 29–31

Calea Gușteriței, bl. 12A (bloc Redal)

Calea Gușteriței, bl. 11 nr. 21–23 (bloc Redal)

Cămin studențesc „Academica”, str. Aurel Decei nr. 1

Casa de Cultură „Ion Besoiu”, str. Emil Cioran nr. 1

Str. Bihorului nr. 6, sc. E

Str. Bihorului nr. 4, sc. B, C, D

Calea Dumbrăvii bl. 23 (5 scări)

Str. Ștrandului nr. 6 (3 scări)

Str. Hațegului nr. 1 (4 scări)

Str. Șteflești bl. 2, sc. A

Str. Șteflești bl. 2, sc. B

Str. Șteflești bl. 2, sc. C

Str. Șteflești bl. 2, sc. D

Str. Târnavu nr. 14

Str. Ulmului nr. 36

Str. Fundătura Livezii nr. 18

Bd. Victoriei nr. 48

Citește și: Adăposturile antiaeriene, insuficiente în Sibiu. Consilier: „Nu vreau să alarmez pe nimeni, dar poate vom avea nevoie de ele”

Cele mai multe adăposturi de protecție civilă din România se află în județul Cluj, mai exact în Cluj-Napoca, urmat de județele Argeș, Brașov, Constanța și municipiul București, potrivit datelor oficiale, potrivit G4Media.