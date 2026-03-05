arbitră din sibiu, delegată la un meci din preliminariile campionatului mondial

Sibianca Roxana Timiș a fost delegată la partida dintre naționalele feminine ale Franței și Poloniei, din runda secundă a grupei 2, Liga A de calificare la Cupa Mondială de fotbal feminin – Brazilia 2027.

Revenită de curând în activitate după ce a dat naștere celui de-al doilea copil, Roxana Timiș (30 de ani) se bucură de succes pe plan internațional.

Ea a fost delegată ca arbitru de rezervă la meciul internațional Franța – Polonia, din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal feminin. Meciul are loc duminică, 7 martie, ora locală 21:10 pe Stade Gaston Gérard, Dijon.

Sibianca va merge în Franța alături de centralul Alina Peșu și asistentele Daniela Constantinescu și Anita Eva Vad (Ungaria).

Roxana este la cel de-al treilea an ca arbitru ecuson FIFA și lucrează ca polițistă în Sibiu.

Ea își propune pe viitor să debuteze la Superligă, un vis perfect realizabil, ținând cont de ascensiunea sa din ultimii ani.

”Sper să ajung la Liga 1, cu răbdare sunt sigură că ajungi acolo unde îți dorești cu adevărat. Dar cred că visul oricărui arbitru e să fie să fie la un Campionat Mondial” a spus anul trecut Roxana Timiș, într-un interviu acordat pentru Ora de Sibiu.