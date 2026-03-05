blocuri noi în sibiu: peste 350 de apartamente gata până în 2030

Două ansamblu rezidențiale urmează să fie construite pe un teren aflat în cartierul Lazaret din municipiul Sibiu. Peste 350 de apartamente, cu mai bine de 500 de locuri de parcare, ar urma să fie gata până în anul 2030.

În cartierul Lazaret din Sibiu, pe un teren situat între străzile Oțelarilor și Ecaterina Varga, există un teren liber de construcții, pe care proprietarii lor, SC Imobiliar SRL și SC Start Terra Construct SRL, vor să construiască fiecare câte 6 blocuri.

Captură Google Maps

Noi blocuri în oraș cu 360 de apartamente

În total vor fi construite 12 blocuri, cu un regim maxim de înălțime D+P+4E, care vor avea corpuri de legătură, prin demisol, pentru a fi asigurată parcarea.

Accesul către imobilele realizate pe terenul de 10.898 mp aflat în proprietatea SC Imobiliar SRL se va face din strada Oțelarilor. Aici vor fi amenajate 180 de apartamente, dintre care 84 cu două camere și 96 cu trei camere. De asemenea, se vor amenaja 270 de locuri de parcare, dintre care 152 în demisol.

Accesul către ansamblul de locuințe realizat pe terenul aflat în proprietatea SC Start Terra Construct SRL, în suprafață de 11.233 mp, se va realiza prin strada Ecaterina Varga, cât și prin strada Luceafărului. Și aici sunt propuse tot 180 de apartamente, dintre care 84 cu două camere și 96 cu trei camere. Locurile de parcare, la fel ca și la celălalt proiect, vor fi amenajate atât în subteran, (152), cât și la sol (118).

După construirea blocurilor, pe terenul rămas liber se vor amenaja spații cu gazon și flori și se vor planta arbori și arbuști, respectiv minim un arbore la fiecare 4 locuri de parcare supraterană. În total, SC Imobiliar SRL va planta 120 de arbori, iar SC Start Terra Construct SRL va planta tot 120 de arbori. Împrejmuirea terenului se va realiza doar în zonele aflate spre stradă, din elemente de tip gard viu.

Ambele proiecte se află, în prezent, la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Sibiu în vederea obținerii avizelor necesare demarării investițiilor. În ambele cazuri, proiectele se vor implementa în perioada 2026-2030, iar valoarea investițiilor este confidențială.