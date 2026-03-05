braconierii din avrig, eliberați: magistrații au luat o măsură mai blândă

Ieri, 4 martie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de doi bărbați, bănuiți de săvârșirea mai multor infracțiuni de pescuit comercial fără licență și utilizarea neautorizată a uneltelor de pescuit.

Cercetările au început după ce, la data de 19 februarie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Avrig au fost sesizați că persoane necunoscute pescuiesc ilegal în apropierea râului Olt. La fața locului, forțele de ordine au identificat un bărbat de 55 de ani din Avrig și un autoturism în care se aflau aproximativ 500 de metri de plasă și peste 200 kg de pește din diferite specii, toate fiind ridicate în vederea confiscării.

În urma investigațiilor, polițiștii au identificat doi bărbați, în vârstă de 52 și 54 de ani, din Avrig, bănuiți de implicare în aceste fapte. La data de 3 martie, în baza mandatelor emise de judecătorul de drepturi și libertăți, au fost efectuate patru percheziții domiciliare, fiind reținuți cei doi bărbați pentru 24 de ore. În cursul perchezițiilor au fost ridicate mai multe bărci pneumatice, plase de pescuit și alte unelte utilizate ilegal.

De asemenea, în urma verificărilor a reieșit că bărbatul de 52 de ani ar fi condus autoturismul implicat având dreptul de a conduce suspendat.