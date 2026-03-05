Administrația Națională de Meteorologie a emis joi, 5 martie, o informare meteorologică și o atenționare Cod galben de vânt puternic, valabile până vineri, 6 martie, ora 20:00.
Potrivit meteorologilor, joi, 5 martie, vântul va avea intensificări temporare de 40-45 km/h în nordul și centrul Moldovei.
Vineri, 6 martie, rafalele se vor muta în nord-estul Munteniei și în sudul Dobrogei, cu viteze similare, iar pe crestele Carpaților de Curbură și Meridionali vor fi înregistrate rafale de 60-65 km/h.
În județul Sibiu, vântul va prezenta intensificări temporare, mai ales în zonele montane și pe drumurile expuse, cu viteze ce pot ajunge la 50 km/h, potrivit prognozei ANM. Autoritățile locale recomandă prudență participanților la trafic și evitarea deplasărilor în zonele expuse.
Avertizarea Cod galben este valabilă vineri, între orele 08:00 și 20:00, în special pentru regiunile Moldova și nordul Dobrogei, unde vântul va sufla cu viteze de 50-65 km/h.
Ultima oră
- Fostă iubită a lui Adrian Kreiner rămâne după gratii: magistrații au prelungit arestul preventiv acum 27 de minute
- Razie în jurul școlilor din Cisnădie: polițiștii au verificat inclusiv magazinele / foto acum 47 de minute
- Cod galben de vânt puternic: este afectat și județul Sibiu acum o oră
- Veste tristă: bărbatul rănit în incendiul de miercuri seară, din apartamentul de pe Siretului, a murit acum o oră
- România pierde generații: numărul nașterilor a ajuns la cel mai slab nivel din ultimii 100 de ani acum 2 ore