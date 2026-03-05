conferință la sibiu despre stres și rolul familiei: un renumit doctor în bioetică, printre invitați

Familia rămâne cel mai important punct de sprijin în fața stresului și presiunilor cotidiene, iar acest rol va fi analizat în cadrul conferinței „Când se vindecă stresul cu ajutorul familiei?”.

Evenimentul va avea loc marți, 10 martie, începând cu ora 18:00, în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultății de Teologie. Prezent va fi și Doctorul Virgiliu Gheorghe, bioetician și cercetător cunoscut.

„Nu știu nimic mai folositor pentru dezvoltarea unei persoane decât familia. Caracterul este definit de familie, de felul în care ea funcționează, de iubirea și căldura ei. Familia este laboratorul dezvelirii de egoism, este locul în care omul învață iubirea de aproapele și de Dumnezeu.” a transmis Doctorul Virgiliu Gheorghe.

Conferința este organizată de Organizația Tinerilor și Asociația „Familia Bucuriei”, în parteneriat cu Mitropolia Ardealului și Crucea Roșie. Intrarea este liberă.

Detalii despre eveniment și activitățile organizatorilor pot fi consultate aici: