cum se sărbătorește 8 martie la sibiu: petrecere backyard, concerte, cros caritabil și multe alte evenimente

Weekendul acesta, Sibiul intră în atmosfera zilei de 8 Martie cu petreceri, drumeții, concerte și ateliere creative pentru toate vârstele. De la evenimente dedicate femeilor și activități în aer liber, până la spectacole pentru copii și evenimente culturale, sibienii au mai multe opțiuni pentru a-și petrece timpul liber.

Sibiul intră în atmosfera de 8 Martie cu o petrecere dedicată în totalitate femeilor, organizată de Backyard la Redal Expo. Evenimentul are loc sâmbătă, 7 martie, de la ora 22:00, și promite o noapte în care energia, încrederea și feminitatea sunt în prim-plan.

Conceptul serii este clar: femeile sunt vedetele. Intrarea pentru ele este liberă pe tot parcursul nopții. Capul de afiș al serii este DJ Deny, unul dintre cei mai apreciați DJ ai momentului, care va urca la pupitru alături de Sebastian, pentru un set special pregătit pentru această noapte. Muzica va ține ritmul unei petreceri în care vibe-ul este construit în jurul femeilor.

Citește și: Backyard aduce vibe-ul de 8 martie: petrecere uriașă cu DJ Deny și Sebastian la Redal Expo

Filme noi la CineGold

CineGold a pregătit pentru weekend-ul acesta os erie de filme care pot fi urmărite împreună cu prietenii sau familia. De la „Hoppers”, până la „Acela Martie”, „Mireasa”, „Napoli – New York”, „La răscruce de vânturi”, „Dispariția lui Josef Mengele” și „Kizim”, CineGold oferă diversitate în meterie de proiecții.

Brambura Park, opțiunea ideală pentru familii

Aproape de Sibiu, într-un colț de natură cu aer curat și priveliști frumoase, se află Brambura-Park – Casa Întoarsă, un spațiu gândit pentru joacă, relaxare și evenimente memorabile. Este locul unde copiii își trăiesc cele mai frumoase aniversări, părinții se bucură de liniște, iar cadrele didactice găsesc o destinație ideală pentru excursii școlare pline de sens și distracție.

Drumeții în împrejurimile Sibiului

Pentru cei care preferă activitățile în aer liber, weekendul aduce mai multe drumeții organizate în jurul Sibiului.

Sâmbătă, 7 martie, este programată o drumeție pentru femei prin Poienile Câmpșorului și Dealul cu Pini, ghidată de Nicoleta Ocneriu. Tot în aceeași zi are loc și drumeția dedicată Micilor Montaniarzi, pe traseul Valea Sâmbetei – Chilia Părintelui Arsenie Boca, cu ghidul Radu Zahrie.

Alte două drumeții sun organizat duminică, 8 martie: una prin Poienile Câmpșorului, tot cu ghidul Nicoleta Ocneriu, și o alta pe Dealul Gușteriței, alături de ghidul Mihai Proca. Detalii aici

Sursa foto: Facebook/ Anii Drumeției

Spectacole de excepție în martie la Filarmonica Sibiu

Programul lunii Martie debutează pe 5 martie cu un concert simfonic dedicat Zilei Femeii, sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare. Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu îi are ca soliști pe violonceliștii Ștefan Cazacu și Mircea Marian, într-un program care include Concertul pentru două violoncele de Antonio Vivaldi, versiunea pentru două violoncele a celebrului Dublu concert de Bach, Serenada pentru coarde de Edward Elgar și Mica serenadă de Mozart.

Pe 6 martie, publicul este invitat la „Volver”, un concert vocal-simfonic susținut de Analia Selis, alături de Orchestra Filarmonicii, dirijată de Tiberiu Soare. Programul reunește lucrări emblematice din repertoriul argentinian, de la tango și milonga la zamba și chacarera, în aranjamente orchestrale semnate de Mariano Castro și Julio Santillán.

Citește și: Spectacole de excepție în martie la Filarmonica Sibiu: de la Vivaldi la tango argentinian

FOTO ARHIVĂ

Cros caritabil „Alerg pentru mama”

Duminică, 8 martie, între orele 10:00 și 14:00, în Pădurea Șopa are loc Crosul caritabil „Alerg pentru mama”. Evenimentul are ca scop strângerea de fonduri pentru susținerea proiectului Casa ADRA, care oferă adăpost și sprijin pentru reintegrarea în societate a mamelor și copiilor lor, victime ale abuzului domestic. Ce interesați se pot înscrie aici.

Concert de orgă la Catedrala Evanghelică

Iubitorii de muzică pot participa vineri, 6 martie, la un concert de orgă organizat în Catedrala Evanghelică din Sibiu. Evenimentul are loc între orele 12:00 și 12:40 și face parte din seria concertelor dedicate muzicii clasice.

Atelier de pictură „Funny Animals” la Muzeul de Istorie Naturală

Muzeul de Istorie Naturală organizează atelierul de pictură „Funny Animals”, un eveniment creativ în care participanții sunt invitați să se inspire din animalele aflate în patrimoniul muzeului și să le reinterpretze într-un mod jucăuș și personal. Atelierul este coordonat de artista Valentina Cristea și este potrivit atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Evenimentul are loc între orele 11:30 și 13:00. Donația recomandată pentru participare este de 40 de lei, iar biletele de intrare la muzeu costă 20 de lei pentru adulți și 5 lei pentru copii. Înscrierile se pot face online, prin completarea formularului disponibil aici.

Evenimente pentru copii la Teatrul Gong

La Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” sunt programate în acest weekend mai multe activități pentru cei mici. Copiii pot participa la atelierul „Creează o poveste – decorațiune de 8 Martie”, dar și la spectacolul „Aventurile lui Pinocchio”, unul dintre cele mai cunoscute povești din literatura pentru copii. Cel din urmă poate fi urmărit de cei mici atât sâmbătă de la ora 11.00, respectiv 18.00, cât și duminică de la ora 11.00.

Ce mai poți face de 8 martie, la Sibiu

Vali Vijelie concertează atât sâmbătă, cât și duminică la Versailles.

Pe 7 martie, femeile sunt sărbătorite la Women’s Night Out by Ramada Sibiu, un eveniment dedicat celor care fac viața mai frumoasă zi de zi. Seara promite o atmosferă plină de energie, cu muzică live și show susținut de MC Kotto & Silviu Tonka Percussion Show, cocktailuri, dans și un vibe de petrecere care te face să uiți de timp. Evenimentul include muzică live și bufet, iar organizatorii au pregătit și un meniu special pentru această ocazie,. Participarea costă 280 de lei.

În data de 8 martie, AZUR concertează la Centurl Cultural „Ion Besoiu”, sărbătorind 50 de ani de carieră.