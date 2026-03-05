dispare direcția silvică din sibiu: directorul ilie troancă: „vom aplica hotărârea ca atare”

Direcția Silvică Regională Sibiu va intra în subordinea Direcției Silvice Regionale Mureș, în urma reorganizării Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Anunțul aprobării hotărârii privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva fost făcut de ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Astfel, Direcția Silvică Sibiu va fi absorbită de Direcția Silvică Regională Mureș. „Reforma Romsilva este o promisiune făcută public și livrată după luni de zile de muncă. Guvernul tocmai a aprobat Hotărârea privind reorganizarea Romsilva”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Directorul Direcției Silvice Sibiu, Ilie Troancă, a declarat că instituția va aplica prevederile hotărârii de guvern imediat ce acestea vor fi analizate. „Hotărârea a apărut acum o jumătate de oră. Nu am citit-o încă, dar o vom aplica ca atare. Se va implementa fără niciun fel de probleme”, a spus acesta.

Citește și: Direcția Silvică Sibiu ar putea dispărea. Directorul Ilie Troancă: „Sunt preocupat și vreau ca sediul să rămână la Sibiu”

Potrivit Ministerului Mediului, reforma Romsilva are ca scop reducerea numărului de direcții silvice, separarea activităților în funcție de eficiența acestora și întărirea controlului asupra transporturilor de material lemnos, pentru combaterea evaziunii fiscale.

Documentul reglementează, în mod explicit, aspecte referitoare la reorganizarea teritorială prin: reducerea numărului direcțiilor silvice de la 41 la 19 structuri regionale, eliminarea suprapunerilor administrative, concentrarea competențelor la nivel regional, optimizarea procesului decizional.

Prin această Hotărâre sunt instituite prevederi noi referitoare la conducere și performanță managerială. Astfel, directorii direcțiilor silvice și conducerea centrală vor fi desemnați prin concurs, cu mandate de 5 ani, cu prelungire condiționată de rezultate. Pentru toți directorii și șefii de ocoale silvice sunt stabiliți indicatori de performanță financiari, nefinanciari și specifici domeniului silvic. Evaluarea se realizează anual și condiționează menținerea în funcție.

Nemulțumiri din partea sindicaliștilor

Federația Sindicatelor Silva a susținut, într-un comunicat, că proiectul de Hotărâre de Guvern privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva este un exemplu perfect de reformă făcută în grabă, fără fundamentare și cu numeroase probleme juridice. Potrivit organizației sindicale, documentul are 38 de articole, dar a primit nu mai puțin de 26 de observații din partea Ministerul Justiției.

Silvicultorii susțin și că indicatorii de performanță sunt formulați incorect și trebuie reanalizați, noile structuri ale regiei și modul de preluare a activului și pasivului sunt neclare, statutul structurilor de ‘administrare special constituite. Alte probleme identificate vizează întreținerea și repararea drumurilor forestiere, care trebuie corelată cu legislația privind achizițiile publice.