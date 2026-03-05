doi tineri prinși în timp ce furau lemne dintr-o pădure din brateiu

Polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurală Mediaș au intervenit în seara zilei de miercuri, 4 martie, în jurul orei 22:00, după ce au fost sesizați telefonic cu privire la faptul că doi tineri ar fi tăiat și sustras material lemnos dintr-o pădure situată în extravilanul localității Brateiu.

Oamenii legii s-au deplasat de urgență la fața locului, iar în urma verificărilor efectuate au identificat doi tineri, în vârstă de 17 și 22 de ani, ambii domiciliați în Brateiu. Aceștia încărcau material lemnos într-un atelaj hipo, cu intenția de a-l transporta la adresa de domiciliu.

Potrivit polițiștilor, cantitatea de material lemnos, respectiv 1,46 metri cubi din specia gorun, a fost ridicată și predată reprezentanților Ocolului Silvic Dumbrăveni.

În acest caz, polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurală Mediaș au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de tăiere fără drept și furt de arbori, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.