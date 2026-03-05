două accidente într-o zi în sibiu și șelimbăr: șoferii erau băuți

Două accidente rutiere provocate de șoferi băuți au avut loc miercuri, 4 martie, în municipiul Sibiu și în localitatea Șelimbăr.

Din fericire, în ambele cazuri au fost înregistrate doar pagube materiale, însă conducătorii auto implicați au fost depistați cu alcoolemii ridicate.

Primul eveniment s-a produs în jurul orei 17:30, pe Șoseaua Alba Iulia din municipiul Sibiu. Potrivit polițiștilor, un sibian în vârstă de 58 de ani, aflat la volanul unui autoturism, nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de mașina care circula în fața sa și a intrat în coliziune cu aceasta.

Autoturismul lovit era condus de un bărbat în vârstă de 31 de ani, care a fost proiectat într-un alt autoturism aflat în față, la volanul căruia se afla o sibiancă în vârstă de 57 de ani, din Sibiu.

În urma impactului au rezultat doar pagube materiale. La testarea cu aparatul etilotest, șoferul de 58 de ani a prezentat o alcoolemie de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Un alt incident rutier s-a produs în aceeași zi, în jurul orei 09:00, în localitatea Șelimbăr. Un bărbat în vârstă de 38 de ani din Gura Râului nu s-ar fi asigurat la punerea în mișcare de pe loc a autoturismului și a intrat în coliziune cu o mașină condusă pe strada Pictor Brana, spre Rampa Ștefan cel Mare, de către un sibian în vârstă de 31 de ani. În urma impactului, autoturismul condus de bărbatul de 38 de ani a fost proiectat într-o altă mașină parcată.

Și în acest caz au fost înregistrate doar pagube materiale. Testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul șoferului de 38 de ani.