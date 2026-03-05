examenele naționale în pericol: dascălii amenință cu boicotarea

Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a anunțat un posibil boicot al simulărilor pentru examenele naționale din 2026, după ce majoritatea profesorilor consultați prin referendum sindical s-au pronunțat pentru neparticipare.

Referendumul, organizat de sindicatele din educație în școli, le-a oferit profesorilor două opțiuni: neparticiparea la simulările examenelor sau declanșarea unei greve în perioada acestora. Primele rezultate arată un sprijin semnificativ pentru boicot. De exemplu, în județul Iași, aproape 80% dintre profesorii consultați au declarat că nu vor participa la simulările Evaluării Naționale și Bacalaureatului din 2026.

„Majoritatea înclină către neparticipare. Oricum, atât greva, cât și neparticiparea ne conduc către același lucru, adică boicotarea simulărilor. Urmează ca mâine să prezentăm rezultate foarte clare, dar din datele centralizate până acum există o majoritate care susține boicotul”, a explicat Marius Nistor pentru EduPedu

Liderul Sindicatului, Marius Nistor a mai precizat că unele cadre didactice ar fi supuse presiunilor din partea autorităților pentru a participa la simulări.

„Am transmis colegilor să nu cedeze presiunilor exercitate de minister, prin inspectoratele școlare și uneori chiar prin conducerile unităților de învățământ. Sunt solicitări prin care se încearcă obligarea colegilor să participe la simulări, în pofida semnăturilor date pe referendum”, a mai adăugat acesta

Acțiunea sindicală survine într-un context de tensiune între cadrele didactice și autorități, iar decizia finală privind boicotul simulărilor urmează să fie anunțată oficial în zilele următoare.