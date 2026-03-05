fostă iubită a lui adrian kreiner rămâne după gratii: magistrații au prelungit arestul preventiv

Adriana Viliginschi, fostă iubită a milionarului Adrian Kreiner din Sibiu, va rămâne în spatele gratiilor. Magistrații au prelungit, joi, măsura arestului preventiv. Femeia este acuzată că și-a ajutat prietena să își omoare mama.

Adriana Viliginschi a fost săltată de oamenii legii, din locuința omului de afaceri Adrian Kreiner de pe strada Moldoveanu din Sibiu, în 6 februarie. Ea este bănuită că a ajutat-o pe Amiana Păștină să își omoare mama. Viliginschi ar fi îndrumat-o pe aceasta, oferindu-i sfaturi și informații menite să asigure derularea omului. Tot ea este cea care ar fi sfătuit-o cu privire la sedativele pe care să i le administreze femeii astfel încât să intre în comă. Apoi, fosta concubină a lui Kreiner a consiliat-o, oferindu-i suport moral. (DETALII AICI)

Viliginschi a fost mai întâi reținută, iar apoi plasată în arest preventiv pentru 30 de zile. Măsura preventivă urma să expire, motiv pentru care joi a fost adusă din nou în fața judecătorilor Tribunalului Sibiu. Magistrații au decis să mențină arestul preventiv pentru încă o lună pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la omor calificat, în ciuda cererii ei de a fi plasată în arest la domiciliu.

„Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. (…) dispune prelungirea duratei măsurii arestării preventive luată față de inculpata V.A.E., în prezent aflată în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva, măsură luată prin încheierea penală nr. 13/CC/2026 din data de 07.02.2026 pronunțată în dosarul nr.287/85/2026 al Tribunalului Sibiu, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 09.03.2026 şi până la data de 07.04.2026, inclusiv. Respinge cererea inculpatei V.A.E., de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu”, se arată în soluția publicată pe portalul instanțelor de judecată.

Viliginschi poate contesta decizia în termen de 48 de ore.

Viliginschi s-a aflat și miercuri în fața judecătorilor, dar la Curtea de Apel Alba Iulia, în dosarul uciderii lui Adrian Kreiner, unde ea are calitate de parte vătămată. Zuleam, Ghiță și Minae, cei trei inculpați acuzați că l-au omorât pe omul de afaceri, au făcut declarații în fața magistraților. Unul dintre ei a precizat că încă o persoană ar fi fost implicată în această poveste, fapt ce ar putea conduce la schimbarea dinamicii dosarului. (DETALII AICI)