Guvernul României a adoptat astăzi, 5 martie, continuarea plafonării prețului la gaze naturale pentru clienții casnici.
Măsura va fi valabilă de la 1 aprilie 2026 și până în aprilie 2027. Proiectul de ordonanță de urgență a fost introdus oficial pe agenda ședinței de Guvern, deși premierul Ilie Bolojan anunțase încă de miercuri seara, că speră ca acesta să fie adoptat.
Potrivit Mediafax, la finalul ședinței, premierul Ilie Bolojan a explicat necesitatea adoptării ordonanței:
“În ședința de Guvern de astăzi au fost adoptate mai multe acte normative, unele cu impact general asupra tuturor cetățenilor țării noastre. Este ordonanța de urgență care menține prețurile la gaz în anul acesta până în primăvara anului viitor.” a declarat premierul Bolojan
Noua schemă de ajutor are ca scop protejarea consumatorilor casnici de creșterile de preț din piața gazelor și oferă predictibilitate financiară pe parcursul întregului an.
CITEȘTE ȘI: Prima decizie importantă a Guvernului după scumpirea gazului: se pregătește o Ordonanță de Urgență
Ultima oră
- Accident pe autostradă lângă Sibiu: se circulă îngreunat / foto acum 33 de minute
- Conferință la Sibiu despre stres și rolul familiei: un renumit doctor în bioetică, printre invitați acum 35 de minute
- Cum se sărbătorește 8 Martie la Sibiu: petrecere Backyard, concerte, cros caritabil și multe alte evenimente acum 45 de minute
- Neglijența care „arde” la buzunar: Ce impozit va plăti o sibiancă pentru un teren plin cu buruieni acum 47 de minute
- Părerea sibienilor despre interzicerea jocurilor de noroc. Mulți sunt ”pentru”: „Creează dependență” / video acum 54 de minute