Guvernul României a adoptat astăzi, 5 martie, continuarea plafonării prețului la gaze naturale pentru clienții casnici.

Măsura va fi valabilă de la 1 aprilie 2026 și până în aprilie 2027. Proiectul de ordonanță de urgență a fost introdus oficial pe agenda ședinței de Guvern, deși premierul Ilie Bolojan anunțase încă de miercuri seara, că speră ca acesta să fie adoptat.

Potrivit Mediafax, la finalul ședinței, premierul Ilie Bolojan a explicat necesitatea adoptării ordonanței:

“În ședința de Guvern de astăzi au fost adoptate mai multe acte normative, unele cu impact general asupra tuturor cetățenilor țării noastre. Este ordonanța de urgență care menține prețurile la gaz în anul acesta până în primăvara anului viitor.” a declarat premierul Bolojan

Noua schemă de ajutor are ca scop protejarea consumatorilor casnici de creșterile de preț din piața gazelor și oferă predictibilitate financiară pe parcursul întregului an.

