mai puține cazuri de gripă în sibiu, însă pneumopatiile sunt în creștere

Cea de-a noua săptămână de monitorizare a infecțiilor virale din acest an arată o evoluție mixtă: numărul cazurilor de gripă și infecții acute ale căilor respiratorii superioare a scăzut, în timp ce pneumopatiile au înregistrat o ușoară creștere.

Cele mai afectate grupuri rămân copiii și persoanele vârstnice, iar autoritățile medicale recomandă vigilență și respectarea măsurilor de prevenție.

Gripa – Săptămâna 9 (23 februarie – 1 martie 2026)

GRUPA DE VÂRSTĂ TOTAL CAZURI INTERNĂRI DECESE % INTERNĂRI 0-1 ani 4 1 0 13% 2-4 ani 4 2 0 13% 5-14 ani 7 2 0 23,33% 15-49 ani 3 0 0 10% 50-64 ani 4 1 0 13% >65 ani 8 5 1 26,66% TOTAL 30 10 1 –

Observații:

Numărul total de cazuri de gripă a scăzut cu 12 față de săptămâna precedentă și cu 199 față de sezonul anterior. Majoritatea cazurilor au fost ușoare sau medii, afectând în special persoanele vârstnice și copiii. În această săptămână s-a înregistrat un deces, al unei femei de 81 de ani.

Infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) – Săptămâna 9

GRUPA DE VÂRSTĂ TOTAL CAZURI INTERNĂRI DECESE % INTERNĂRI 0-1 ani 169 26 0 10,94% 2-4 ani 282 10 0 18,26% 5-14 ani 356 9 0 23,05% 15-49 ani 513 4 0 33,22% 50-64 ani 123 0 0 7,96% >65 ani 101 0 0 6,54% TOTAL 1.544 49 0 –

Observații:

Cazurile au fost în majoritate ușoare, afectând mai ales copiii și populația activă. Comparativ cu săptămâna precedentă, numărul total a scăzut cu 128 de cazuri și cu 680 față de aceeași perioadă a sezonului viral anterior. Internările au fost mai frecvente la copiii sub 1 an.

Pneumopatii – Săptămâna 9

GRUPA DE VÂRSTĂ TOTAL CAZURI INTERNĂRI DECESE % INTERNĂRI 0-1 ani 38 25 0 8,24% 2-4 ani 50 17 0 10,84% 5-14 ani 69 14 0 14,96% 15-49 ani 118 18 0 25,59% 50-64 ani 65 26 0 14,09% >65 ani 121 61 0 26,24% TOTAL 461 161 0 –

Observații:

Numărul pneumopatiilor a crescut ușor față de săptămâna precedentă (+31 cazuri), dar rămâne mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut (658 cazuri). Cazurile severe necesită atenție medicală, iar internările reprezintă 34% din total, majoritatea fiind persoane peste 65 de ani.

Concluzie:

Se menține tendința de scădere pentru gripă și IACRS, în timp ce pneumopatiile încep să crească ușor. Grupurile vulnerabile rămân copiii și persoanele vârstnice, pentru care autoritățile recomandă vigilență, vaccinare antigripală și respectarea măsurilor de prevenție.