neglijența care „arde” la buzunar: ce impozit va plăti o sibiancă pentru un teren plin cu buruieni

Proprietarii de terenuri din Sibiu, care nu și le întrețin așa cum se cuvine, riscă sancțiuni financiare drastice. O sibiancă a simțit acest lucru pe propria piele, după ce terenul ei din cartierul Veterani s-a umplut de buruieni, iar Primăria „a ars-o” la buzunar cu un impozit mărit cu 500%.

O femeie din Sibiu trebuie să plătească un impozit semnificativ mai mare pentru un teren situat în cartierul Veterani, după ce nu s-a conformat somațiilor de a-l curăța de vegetație. Terenul se află pe strada Căpitan Grigore Ignat nr. 6 și are o suprafață de 410 metri pătrați.

Vreme de mai multe luni, terenul femeii a fost monitorizat de Poliția Locală. A primit diverse somații pentru a-l curăța, putând să evite astfel supraimpozitarea. Dar, fiindcă nu s-a conformat, consilierii locali au decis, în ședința din luna ianuarie a acestui an, majorarea impozitului cu 500% pentru acest teren.

Înainte de această majorare, sibianca ar fi trebuit să plătească suma de 215 lei pe tot anul. Nota de plată a crescut din cauza neglijenței, ajungând la 1.291 lei.

Procedura de înștiințare a proprietarei a întâmpinat însă dificultăți. Primăria i-a trimis o scrisoare recomandată pentru a-i comunica decizia, dar plicul s-a reîntors la instituție. Așadar, în conformitate cu legislația în vigoare, la sediul municipalității din strada Samuel Brukenthal a fost afișat procesul verbal în vederea asigurării comunicării.