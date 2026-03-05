părerea sibienilor despre interzicerea jocurilor de noroc. mulți sunt ”pentru”: „creează dependență” / video

Interzicerea jocurilor de noroc în Sibiu a devenit un subiect dezbătut atât la nivelul consilierilor locali, cât și în rândul sibienilor. În contextul unei petiții online privind interzicerea „păcănelelor”, mulți locuitori ai orașului își exprimă opinia, iar majoritatea se pronunță în favoarea eliminării acestor jocuri.

Guvernul României a oferit, printr-o ordonanță de urgență, consiliilor locale control deplin asupra sălilor de jocuri de noroc. Astfel, primăriile pot decide dacă permit sau nu funcționarea „păcănelelor” în localitate. În acest context, consilierul local Diana Mureșan (USR) a inițiat o petiție pentru a afla ce își doresc sibienii: interzicerea completă sau doar reglementarea acestor activități.

Am întrebat mai mulți sibieni dacă își doresc interzicerea jocurilor de noroc în Municipiul Sibiu, iar cei mai mulți au spus un „da” răspicat. Alții, în schimb, cer o reglementare. „Sunt de acord cu interzicerea lor”, a spus Rodica.

„Am câștigat o Dacia 1300…”

Romulus consideră că problema ar trebui abordată și din perspectiva libertăților individuale, dar și prin educație. „E o încălcare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Omul, cu venitul din munca lui, face ceea ce vrea. E adevărat că trebuie reglementare. În primul rând, trebuie făcută educație în școli și licee, pentru ca fiecare să fie conștient de probabilitatea de a câștiga sau nu. Eu, de exemplu, am câștigat. Am lucrat la construcția Transfăgărășanului și pe un cec de 5000 am câștigat o Dacie 1300, prin anii ’80. Joc foarte rar și sunt conștient că nu trebuie să devii sclavul jocului”, a spus acesta.

Alți sibieni sunt însă categoric în favoarea interzicerii acestor activități. „Să le interzică”, a spus un alt sibian.

De aceeași părere este și un turist, afla în vacanță la Sibiu. „Sunt total de acord. Nu ar trebui să existe, cel puțin în orașe, aproape de școli sau de instituții de învățământ”, a declarat Marconi.

Claudia atrage atenția asupra riscului de dependență, mai ales în rândul tinerilor. „Creează dependență și cred că acesta este un mare risc. Sunt foarte atrăgătoare pentru tineri, în special pentru adolescenți, iar ulterior se poate ajunge într-o situație în care este nevoie de multă terapie”, a spus aceasta.

