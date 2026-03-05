primăria mediaș a emis o atenționare legată de arderea miriștilor și a resturilor vegetale

Primăria Municipiului Mediaș atrage atenția cetățenilor că, în această perioadă a lucrărilor agricole de sezon, crește riscul izbucnirii incendiilor de vegetație, în special din cauza arderii necontrolate a miriștilor și a resturilor vegetale.

Potrivit informărilor transmise de Ocolul Silvic Mediaș, arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenurile agricole, în special în zonele aflate în vecinătatea fondului forestier, poate determina propagarea rapidă a focului către păduri, provocând distrugeri ale fondului forestier, afectarea biodiversității și pagube materiale semnificative. În condiții de vânt și temperaturi ridicate, incendiile de vegetație se pot extinde cu rapiditate, devenind dificil de controlat și de lichidat.

În acest context, autoritățile locale din Mediaș fac apel la responsabilitatea proprietarilor și utilizatorilor de terenuri agricole să evite arderea miriștilor și a resturilor vegetale și să respecte prevederile legale privind prevenirea incendiilor. Aceștia reamintesc că nerespectarea legislației în vigoare poate atrage sancțiuni contravenționale sau penale, după caz.

Prin respectarea acestor măsuri, fiecare cetățean poate contribui la protejarea mediului, a fondului forestier și la siguranța comunității locale.