raluca turcan: „vaccinarea hpv gratuită este un câștig real pentru tineri”

Deputatul de Sibiu, Raluca Turcan, a postat pe Facebook un mesaj în care a subliniat impactul pozitiv al programului de vaccinare HPV în județul Sibiu.

Potrivit datelor prezentate, în 2025 au fost administrate 5.752 doze, față de doar 440 în 2021, iar numărul băieților vaccinați a crescut de la 4 în 2021 la 1.196 în 2025. În primele două luni ale lui 2026, au fost administrate deja 1.411 doze, semn că interesul pentru prevenție continuă să crească.

Raluca Turcan a discutat aceste rezultate în cadrul dezbaterii „Vaccinarea HPV: Informare, Prevenție, Responsabilitate”, organizată de DSP Sibiu, alături de medici, specialiști în sănătate publică și reprezentanți ai sistemului educațional.

Deputatul a subliniat că vaccinarea gratuită pentru tinerii între 11 și 26 de ani și reducerea de 50% pentru femeile între 27 și 46 de ani demonstrează cum legea inițiată de ea și colegii din PNL începe să transforme în mod real sănătatea publică și atitudinile privind prevenția.

Redăm mesajul integral al Deputatului de Sibiu, Raluca Turcan

“Pe lângă atâtea știri negative, datele acestea pur și simplu mi-au înseninat ziua!

5.752 doze de vaccin HPV au fost administrate în 2025 în județul Sibiu. În 2021 au fost 440. O creștere de peste 13 ori în doar patru ani!

Mai avem un indicator îmbucurător care spune multe despre schimbarea mentalităților: în 2021, în tot județul Sibiu erau vaccinați doar 4 băieți. În 2025, numărul lor a ajuns la 1.196.

Iar începutul lui 2026 confirmă această direcție: 1.411 doze au fost administrate deja în primele două luni ale anului.

Sunt convinsă că aceste cifre pozitive se găsesc în fiecare județ, nu doar în Sibiu.

Este încurajator să vedem aceste evoluții. De câteva luni, vaccinarea HPV a devenit gratuită pentru copiii și tinerii între 11 și 26 de ani, iar acest lucru este rezultatul unei legi pe care am inițiat-o împreună cu colegii din PNL. Faptul că cifrele cresc arată că, pas cu pas, accesul la vaccin și informarea corectă încep să schimbe în bine modul în care gândim.

Despre toate aceste lucruri am discutat la dezbaterea „Vaccinarea HPV: Informare, Prevenție, Responsabilitate”, organizată de DSP Sibiu, prin #HoratiuCojocaru, alături de medici, specialiști în sănătate publică și reprezentanți ai sistemului educațional: elevi, profesori, consilieri școlari. Le mulțumesc pentru dialog și implicare doamnei #ElenaUcenic, medic specialist obstetrică-ginecologie, domnului #MihaiCopaceanu, psiholog, și doamnei #MonicaMunteanu, inspector școlar general adjunct, alături de care am discutat despre cum putem transforma acest drept câștigat prin lege într-un beneficiu real pentru cât mai mulți tineri.

Tu știi că dacă ai între 11 și 26 de ani poți face vaccinul anti-HPV gratuit?

Și dacă ești o femeie între 27 și 46 de ani plătești doar 50% pentru acest vaccin?”