răsare o nouă fabrică de panificație în sibiu: investiția depășește 3 milioane de euro / video

În 1991, părinții sibianului Adrian Paul au pornit o mică brutărie de familie, punând bazele unei tradiții care avea să-i marcheze întreaga copilărie.

Pentru Adrian, mirosul de pâine proaspăt scoasă din cuptor rămâne una dintre cele mai frumoase amintiri din acea perioadă. O aromă care îi amintește și astăzi de zilele petrecute printre saci de făină, aluat frământat și munca plină de pasiune a părinților săi.

Compania Cen Pac Company, care operează brutăria CEN din Axente Sever, județul Sibiu, pregătește o investiție importantă pentru extinderea capacității de producție, după ce afacerea de familie a ajuns să livreze produse în magazine tradiționale din județele Sibiu și Alba, dar și în rețele de retail modern.

Reprezentanții companiei au aplicat pentru finanțare prin măsura DR-23 – Procesare produse agricole, derulată prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Investiția totală estimată pentru noua unitate de producție este de aproximativ 3 milioane de euro.

Potrivit Ziarului Financiar, noua fabrică ar urma să aibă o capacitate de producție de circa 20.000 de kilograme de pâine în 24 de ore, mult peste nivelul actual.

„Capacitatea noii fabrici va fi de aproximativ de 20.000 de kilograme de pâine în 24 de ore. Am crescut încet-încet în cei 35 de ani de activitate însă în acest moment suntem cam depăşiţi din punctul de vedere al capacităţii şi de aceea am aplicat pentru fonduri europene. Fabrica va avea aproxi­mativ 1.200 mp, utilaje noi, cuptoare noi, dar vrem să păstrăm tradiţia şi calitatea produsului cu care am crescut şi care este căutat în zona noastră de către clienţi“, a spus Adrian Paul, cofondator al brutăriei

În prezent, brutăria are 20 de angajați și produce aproximativ 5.000 de kilograme de pâine pe zi.

Pe lângă extinderea producției de pâine, familia de antreprenori ia în calcul și diversificarea portofoliului de produse, inclusiv dezvoltarea unei linii de cofetărie și introducerea unor sortimente noi de pâine, precum cele cu multicereale.