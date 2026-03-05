razie în jurul școlilor din cisnădie: polițiștii au verificat inclusiv magazinele / foto

Ieri, 4 martie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au desfășurat activități specifice în școlile din orașul Cisnădie.

Acestea au avut ca scop creșterea siguranței atât în incinta unităților de învățământ, cât și în zonele adiacente acestora.

Acțiunile au vizat prevenirea și combaterea faptelor antisociale, identificarea elevilor cu comportamente de risc, fie victimal, fie infracțional, dar și menținerea unui climat sigur pentru întreaga comunitate școlară.

În cadrul acțiunilor, polițiștii au organizat 16 activități informativ–preventive, la care au participat 323 de elevi și cadre didactice.

De asemenea, agenții de ordine au acționat în zonele din apropierea școlilor pentru prevenirea comercializării către minori a produselor din tutun, alcool sau băuturi energizante și pentru identificarea operatorilor economici care încalcă legislația în vigoare.

În cadrul acestei acțiuni:

au fost legitimate 37 de persoane;

au fost verificate 17 societăți comerciale;

au fost controlate 10 autovehicule.

Astfel de acțiuni sunt organizate constant în unitățile de învățământ din județul Sibiu, contribuind la creșterea gradului de siguranță al elevilor și la responsabilizarea acestora privind propriile comportamente. Prezența activă a polițiștilor în mediul școlar și comunitar consolidează cooperarea dintre autorități, cadre didactice, părinți și elevi, asigurând un mediu educațional sigur și echilibrat.

Recomandările Biroului Siguranță Școlară pentru elevi: