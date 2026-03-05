rezultatele olimpiadei de geografie – etapa județeană sibiu: cine sunt elevii premiați

Etapa județeană a Olimpiadei de Geografie s-a desfășurat marți, 3 martie, la Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu. La competiție au participat 53 dintre cei 66 de elevi înscriși.
În urma evaluării lucrărilor, au fost desemnați câștigătorii pentru fiecare nivel de clasă, fiind acordate premii și mențiuni. Totodată, Societatea de Geografie din România – filiala Sibiu a oferit și premii speciale.
Clasa a VIII-a (9 participanți)
Premiul I: Lazăr Paul Andrei – Centrul Județean de Excelență Sibiu / Școala Gimnazială Nr. 25 Sibiu
Premiul II: Neacșu Emilia – Centrul Județean de Excelență Sibiu / Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu
Premiul III: Maier Cristian – Centrul Județean de Excelență Sibiu / Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu
Mențiuni:
- Ivas Mara – Centrul Județean de Excelență Sibiu / Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș
- Morar Mihai Paul – Școala Gimnazială Nr. 7 Mediaș / structura Școala Gimnazială Nr. 4 Sibiu
Premiul special SGR Sibiu: Moșină Alexandru – Școala Gimnazială Nr. 7 Mediaș
Clasa a IX-a (15 participanți)
Premiul I: Tudosescu Vasile Ștefan – Centrul Județean de Excelență Sibiu / Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu
Premiul II: Moldovan Dragoș Vasile – Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș
Premiul III: Ioniță Mihnea – Centrul Județean de Excelență Sibiu / Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu
Mențiuni:
- Luncean Robert – Centrul Județean de Excelență Sibiu / Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu
- Dăncăneț Maria – Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu
- Jumugă Filip Christian – Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu
Premii speciale SGR Sibiu:
- Uidilescu Tudor – Centrul Județean de Excelență Sibiu / Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu
- Radu Rareș Vasile – Ioniță Mihnea – Centrul Județean de Excelență Sibiu / Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu
- Ambrosi Rut Petra – Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș
- Tomescu Ilinca – Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu
Clasa a X-a (13 participanți)
Premiul I: Gogozan Maia – Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș
Premiul II: Voinea David – Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu
Premiul III: Marian Răzvan Ștefan – Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu
Mențiuni:
- Lazar Mădălina Raluca – Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu
- Zaplitnîi Stanislav – Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu
Premii speciale SGR Sibiu:
- Nicolae Ana Sofia – Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu
- Pogan Alexandru – Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu
- Ursache Luca – Colegiul Agricol „Daniil Popovici Barcianu” Sibiu
- Streza Vlad Marian – Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș
Clasa a XI-a (9 participanți)
Premiul I: Țiplic Paul-Ioan – Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu
Premiul II: Țiplic Andrei Marius – Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu
Premiul III:
- Povară David – Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș
- Dordea Ștefania – Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu
Mențiuni:
- Iakab Edwin Bela – Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș
- Luca Darius Andrei – Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu
Premiul special SGR Sibiu: Beleț Pavel Alexandru – Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu
Clasa a XII-a (7 participanți)
Premiul I: Pop Ștefan Ovidiu – Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș
Premiul II: Purcărea Filip Andrei – Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu
Premiul III: Popa Andrei – Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș
Mențiuni:
- Banciu Ioan-David – Colegiul Economic „George Barițiu” Sibiu
- Boita Dacian Ștefan – Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu
Olimpiada de Geografie este inclusă în calendarul concursurilor naționale școlare 2025-2026, în secțiunea „Om și societate”, cu finanțare din partea Ministerului Educației și Cercetării. Faza națională va avea loc la Hunedoara, între 5 și 10 aprilie.
Ultima oră
- Accident pe autostradă lângă Sibiu: se circulă îngreunat / foto acum 28 de minute
- Conferință la Sibiu despre stres și rolul familiei: un renumit doctor în bioetică, printre invitați acum 30 de minute
- Cum se sărbătorește 8 Martie la Sibiu: petrecere Backyard, concerte, cros caritabil și multe alte evenimente acum 40 de minute
- Neglijența care „arde” la buzunar: Ce impozit va plăti o sibiancă pentru un teren plin cu buruieni acum 42 de minute
- Părerea sibienilor despre interzicerea jocurilor de noroc. Mulți sunt ”pentru”: „Creează dependență” / video acum 49 de minute