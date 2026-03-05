rezultatele olimpiadei de geografie – etapa județeană sibiu: cine sunt elevii premiați

Etapa județeană a Olimpiadei de Geografie s-a desfășurat marți, 3 martie, la Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu. La competiție au participat 53 dintre cei 66 de elevi înscriși.

În urma evaluării lucrărilor, au fost desemnați câștigătorii pentru fiecare nivel de clasă, fiind acordate premii și mențiuni. Totodată, Societatea de Geografie din România – filiala Sibiu a oferit și premii speciale.

Clasa a VIII-a (9 participanți)

Premiul I: Lazăr Paul Andrei – Centrul Județean de Excelență Sibiu / Școala Gimnazială Nr. 25 Sibiu

Premiul II: Neacșu Emilia – Centrul Județean de Excelență Sibiu / Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu

Premiul III: Maier Cristian – Centrul Județean de Excelență Sibiu / Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu

Mențiuni:

Ivas Mara – Centrul Județean de Excelență Sibiu / Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș

Morar Mihai Paul – Școala Gimnazială Nr. 7 Mediaș / structura Școala Gimnazială Nr. 4 Sibiu

Premiul special SGR Sibiu: Moșină Alexandru – Școala Gimnazială Nr. 7 Mediaș

Clasa a IX-a (15 participanți)

Premiul I: Tudosescu Vasile Ștefan – Centrul Județean de Excelență Sibiu / Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu

Premiul II: Moldovan Dragoș Vasile – Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș

Premiul III: Ioniță Mihnea – Centrul Județean de Excelență Sibiu / Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu

Mențiuni:

Luncean Robert – Centrul Județean de Excelență Sibiu / Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu

Dăncăneț Maria – Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu

Jumugă Filip Christian – Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu

Premii speciale SGR Sibiu:

Uidilescu Tudor – Centrul Județean de Excelență Sibiu / Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu

Radu Rareș Vasile – Ioniță Mihnea – Centrul Județean de Excelență Sibiu / Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu

Ambrosi Rut Petra – Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș

Tomescu Ilinca – Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu

Clasa a X-a (13 participanți)

Premiul I: Gogozan Maia – Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș

Premiul II: Voinea David – Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu

Premiul III: Marian Răzvan Ștefan – Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu

Mențiuni:

Lazar Mădălina Raluca – Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu

Zaplitnîi Stanislav – Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu

Premii speciale SGR Sibiu:

Nicolae Ana Sofia – Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu

Pogan Alexandru – Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu

Ursache Luca – Colegiul Agricol „Daniil Popovici Barcianu” Sibiu

Streza Vlad Marian – Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș

Clasa a XI-a (9 participanți)

Premiul I: Țiplic Paul-Ioan – Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu

Premiul II: Țiplic Andrei Marius – Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu

Premiul III:

Povară David – Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș

Dordea Ștefania – Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu

Mențiuni:

Iakab Edwin Bela – Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș

Luca Darius Andrei – Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu

Premiul special SGR Sibiu: Beleț Pavel Alexandru – Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu

Clasa a XII-a (7 participanți)

Premiul I: Pop Ștefan Ovidiu – Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș

Premiul II: Purcărea Filip Andrei – Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu

Premiul III: Popa Andrei – Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș

Mențiuni:

Banciu Ioan-David – Colegiul Economic „George Barițiu” Sibiu

Boita Dacian Ștefan – Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu

Olimpiada de Geografie este inclusă în calendarul concursurilor naționale școlare 2025-2026, în secțiunea „Om și societate”, cu finanțare din partea Ministerului Educației și Cercetării. Faza națională va avea loc la Hunedoara, între 5 și 10 aprilie.