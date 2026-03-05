român condamnat la ani grei de închisoare în rusia: este acuzat de spionaj

Adrian-David Kerciu, un român ce se afla în Rusia, a fost condamnat la 15 ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de spionaj în favoarea Ucrainei.

Procurorii ruși susțin că Adrian-David Kerciu ar fi transmis informații despre obiective militare rusești către serviciile de informații ucrainene. Potrivit instanței, în noiembrie 2024, tânărul a contactat un reprezentant al Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina, exprimându-și dorința de a se alătura „Legiunii Britanice”. În schimb, i s-ar fi oferit sprijin pentru a părăsi Rusia în siguranță, cu condiția să furnizeze informații despre obiective militare rusești.

Potrivit Adevărul, anchetatorii afirmă că, pe 12 noiembrie 2024, Kerciu a folosit o dronă pentru a filma și a trimite coordonate și date despre un sistem de apărare antiaeriană din zona orașului Soci, printr-o aplicație de mesagerie. Judecătorii au subliniat că inculpatul știa că informațiile ar putea fi folosite împotriva armatei ruse și ar putea cauza pierderi de personal și echipamente militare.

Autoritățile ruse au precizat că activitatea lui Kerciu a fost descoperită și oprită de ofițeri ai Serviciului Federal de Securitate (FSB) din Krasnodar. Condamnația de 15 ani urmează să fie executată într-o colonie penitenciară cu regim sever. Decizia nu este definitivă.