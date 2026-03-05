trei bărbați reținuți de poliție: au intrat într-o casă și au snopit în bătaie un tânăr

Trei bărbați din Hoghilag au fost reținuți de polițiști după ce ar fi pătruns ilegal într-o locuința și ar fi agresat un alt tânăr. Totul a pornit pe fondul unui conflict mai vechi.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, la data de 4 martie, polițiștii au reținut pentru 24 de ore trei bărbați din Hoghilag, în vârstă de 18, 29 și 56 de ani. Aceștia sunt cercetați penal pentru violare de domiciliu și lovire sau alte violențe.

Din cercetările efectuate a reieșit că, în noaptea de 2 spre 3 martie, în jurul orei 00:20, cei trei bărbați ar fi pătruns în locuința unui bărbat în vârstă de 44 de ani, din localitatea Hoghilag. În acel moment, în locuință se afla și un alt localnic, în vârstă de 29 de ani.

Pe fondul unui conflict mai vechi, cei trei ar fi agresat fizic bărbatul în vârstă de 29 de ani.

În baza probelor administrate în cauză, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de cei trei suspecți.