usr cere interzicerea sălilor de jocuri de noroc în sibiu: au strâns peste 2.200 de semnături in 2 zile / video

Tema interzicerii jocurilor de noroc în municipiul Sibiu a devenit, în ultimele zile, subiect de dezbatere intensă în comunitate. Consilierii locali USR susțin că orașul trebuie să ia o decizie clară în această privință, mai ales după modificările legislative care permit autorităților locale să decidă dacă permit sau nu funcționarea sălilor de jocuri de noroc pe teritoriul lor.

Consilierul local USR Sibiu, Diana Mureșan, a explicat că noul cadru legal oferă comunității un instrument concret pentru a decide asupra acestui fenomen.

„În ultimele zile, tema interzicerii jocurilor de noroc în orașul nostru a generat o dezbatere intensă. Este un subiect sensibil, dar necesar, iar atunci când vorbim despre siguranța comunității și protejarea familiilor nu putem evita discuțiile incomode. Prin OUG 7 din 2026, decizia privind funcționarea sălilor de jocuri de noroc a fost transferată la nivel local. Asta înseamnă că autoritățile locale, prin Consiliul Local, pot hotărî dacă permit sau nu această activitate în municipiu”, a declarat aceasta în conferința de presă.

Potrivit consilierului USR, partidul susține de ani de zile limitarea fenomenului jocurilor de noroc, pe care îl consideră un „flagel social”.

„Jocurile de noroc distrug destine, afectează familii și creează dependență. Nu este o temă nouă pentru noi. Este o poziție consecventă pe care USR o are de ani de zile”, a spus Diana Mureșan.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

624 de aparate de joc în 71 de locații din Sibiu

Datele oficiale arată amploarea fenomenului în municipiu. Conform Registrului public al mijloacelor de joc publicat de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, în Sibiu există în prezent 624 de mijloace de joc aflate în exploatare.

Acestea sunt răspândite în 71 de locații din oraș și includ trei tipuri principale: slot-machine-uri, terminale de video-loterie și rulete electronice. În aceste statistici nu sunt incluse agențiile de pariuri sportive.

„Vorbim despre o prezență semnificativă în oraș, care afectează familii, copii și calitatea vieții în zonele respective”, a subliniat consilierul local.

La nivel național, fenomenul este reflectat și de numărul mare de persoane care au cerut să fie excluse din sălile de jocuri. Potrivit datelor afișate pe site-ul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, 50.441 de persoane s-au autoexclus până în prezent.

„Acest lucru arată cât de serioasă este problema. Pentru zeci de mii de oameni nu a existat altă soluție decât să ceară să nu mai fie primiți în sălile de jocuri”, a spus Mureșan.

Petiție lansată pentru consultarea sibienilor

USR Sibiu a lansat marți, 3 martie, o petiție online prin care cetățenii sunt invitați să își exprime opinia privind interzicerea jocurilor de noroc în municipiu.

„În doar 48 de ore, petiția a strâns peste 2.200 de semnături. Este un semnal puternic că acest subiect preocupă comunitatea și că există o dorință reală de schimbare”, a precizat consilierul local.

Inițiatorii spun că scopul petiției este de a arăta poziția sibienilor înainte de dezbaterea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local.

„Această petiție este un instrument de consultare publică prin care vrem ca decizia din Consiliul Local să reflecte voința sibienilor. Cred într-un Sibiu responsabil și cred că orașul poate fi fără jocuri de noroc”, a adăugat Diana Mureșan.

Aproape toate școlile din Sibiu sunt aproape de săli de joc

Reprezentanții USR au prezentat și o hartă interactivă publicată pe platforma „Fără Păcănele”, care arată distanța dintre unitățile de învățământ și sălile de jocuri de noroc.

Potrivit datelor prezentate, în Sibiu există o singură unitate de învățământ aflată la mai mult de 500 de metri de o sală de jocuri de noroc, o grădiniță de pe strada Crișanei.

„Restul sunt mult mai aproape. Harta aceasta vorbește de la sine despre amploarea fenomenului”, a explicat consilierul USR.

Proiect de hotărâre pregătit în Consiliul Local

Liderul USR Sibiu, Adrian Echert, a anunțat că formațiunea va depune în Consiliul Local un proiect de hotărâre pentru interzicerea aparatelor de tip slot-machine în municipiu.

„USR a fost primul partid care și-a asumat lupta cu această molimă. Este un fenomen care i-a păcălit pe mulți tineri cu promisiunea câștigurilor ușoare și care creează dependențe asemănătoare cu cele de droguri”, a declarat Echert.

El a amintit că USR a susținut în trecut și alte măsuri legislative, precum interzicerea aparatelor de joc în localitățile cu mai puțin de 15.000 de locuitori.

„Această ordonanță de urgență permite acum și localităților mai mari să decidă singure dacă permit sau nu jocurile de noroc pe teritoriul lor. Vom depune un proiect de hotărâre în municipiul Sibiu în această privință”, a spus liderul USR Sibiu.

Demersuri similare în mai multe localități din județ

Potrivit lui Adrian Echert, inițiative similare sunt pregătite și în alte localități din județ.

La Cisnădie, primarul a început deja o consultare publică, iar aproximativ 98% dintre cei care și-au exprimat opinia s-au declarat pentru interzicerea jocurilor de noroc.

De asemenea, consilierii USR vor depune proiecte de hotărâre și în Șelimbăr, iar la Mediaș reprezentanții partidului vor transmite propunerea către primărie și consilierii locali.

„Este un pas firesc pentru orice societate care vrea să fie sănătoasă. Nu trebuie să mai avem la fiecare pas spații care îi îmbie pe tineri să intre”, a declarat liderul USR Sibiu.