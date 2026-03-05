veste tristă: bărbatul rănit în incendiul de miercuri seară, din apartamentul de pe siretului, a murit

O garsonieră din Sibiu a fost cuprinsă de flăcări miercuri seara. Pompierii au stins incendiul și au scos din locuință un bărbat, pe care l-au transportat de urgență la spital. Din păcate însă, omul a murit la scurt timp.

Incendiul a izbucnit miercuri seara într-o garsonieră aflată la etajul 1 al unui bloc de pe strada Siretului. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit la fața locului pentru a stinge focul. (IMAGINI DE LA INTERVENȚIE, AICI)

În interiorul locuinței, salvatorii au găsit un bărbat de aproximativ 70 de ani, care se afla în stop cardio-respirator. Manevrele de resuscitare au dat roade, astfel că omul, care avea arsuri pe mâini, a fost transportat la Urgențe, inconștient și intubat.

El a fost preluat imediat de medicii aflați la UPU, dar, după aproape două ore, a murit. „Pacientul a fost preluat de UPU în data de 04.03.2026, la ora 22.01, și a decedat la ora 23.59”, au precizat reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu.

Vă reamintim că incendiul a izbucnit în urma unui scurtcircuit electric. Aproximativ 50 de locatari au fost evacuați din bloc pe durata intervenției.