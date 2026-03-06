accident pe a1 : trafic blocat la ieșirea spre ocna sibiului / foto

Traficul rutier este blocat total, în dimineața zilei de vineri, 6 martie, la ieșirea de pe autostrada A1, spre localitatea Ocna Sibiului.

UPDATE ORA 8:30 – Conform polițiștilor rutieri sibieni, traficul rutier este restricționat pe A1, la km 254, fiind blocată breteaua de ieșire către localitatea Ocna Sibiului.

Din primele informații, este vorba despre un eveniment rutier în care a fost implicat un ansamblu TIR, soldat doar cu pagube materiale.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Potrivit primelor date, semiremorca unui TIR s-a desprins de capul tractor și a derapat în parapet. Fiind vorba despre ieșirea de pe autostradă, care are doar o singură bandă, traficul în zonă este paralizat total, formându-se cozi lungi de câțiva kilometri.