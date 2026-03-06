accident pe dn1 lângă bradu: un tir și două mașini implicate / foto update

Un accident rutier s-a produs vineri după-amiaza pe DN1 lângă Bradu. Două mașini au intrat în coliziune.

UPDATE 2

”Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că, în timp ce conducea un autoturism pe DN1 km 290 pe direcția Sibiu-Brașov, un bărbat de 32 de ani, din Avrig nu ar fi păstrat distanța de siguranță și a intrat în coliziune cu autoturismul condus în fața sa, de către un sibian de 47 de ani, care a fost proiectat într-o autoutilitară, condusă din sens opus de către un bărbat de 53 de ani, din județul Hunedoara”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

În urma coliziunii, conducătorul auto de 47 de ani și pasagera acestuia, o minoră în vârstă de 8 ani au suferit vătămări corporale, fiind transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale.

Traficul se desfășoară alternativ.

UPDATE 1

În accident au fost implicate două autoturisme și un autocamion.

Au fost evaluate de echipajele medicale 4 persoane (3 adulți și o minoră). Un bărbat în vârstă de 47 de ani cu traumatism abdominal și facial este transportat la UPU Sibiu de către echipajul SMURD. O minoră în vârstă de 8 ani a fost preluată de echipajul SAJ cu medic și este transportată la CPU Luther. Ceilalți doi bărbați implicați în accident, au refuzat transportul la spital”, transmite ISU Sibiu.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Mai multe echipaje de poliție, ambulanțe și pompieri se află la Bradu în urma procedurii unui accident rutier. Două mașini sunt implicate în eveniment.

„La fața locului sunt mobilizate un echipaj SMURD, mașina medicului de urgență, două ambulanțe SAJ dintre care una cu medic, o autospecială de transport personal și victime multiple și o autospecială de stingere. Misiunea este în desfășurare, revin cu date”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Traficul rutier este blocat total.

Revenim cu detalii!