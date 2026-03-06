accidentul de joi seară de pe calea dumbrăvii: o șoferiță de 34 de ani, rănită / foto

Polițiștii rutieri sibieni au transmis principalele concluzii ale cercetărilor efectuate în urma accidentului rutier produs joi seara, 5 martie, în jurul orei 22:00, pe Calea Dumbrăvii din municipiul Sibiu.

Evenimentul rutier a avut loc pe Calea Dumbrăvii, la intersecția cu strada Aron Pumnul. Acolo, potrivit primelor verificări efectuate de polițiștii rutieri la fața locului, o șoferiță în vârstă de 34 de ani, din Mihăileni, care conducea un autoturism pe strada Aron Pumnul, nu ar fi acordat prioritate de trecere unei alte mașini, ce circula în zona intersecției cu Calea Dumbrăvii.

Aceasta era condusă de un bărbat în vârstă de 43 de ani, din Șelimbăr. Imediat după impact, în urma apelurilor 112, la locul accidentului au intervenit două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, precum și o autospecială de stingere.

Șoferița vinovată a fost ușor rănită

În urma impactului, șoferița în vârstă de 34 de ani a suferit vătămări corporale ușoare și a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Sibiu pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Traficul rutier a fost blocat pentru cercetări mai bine de o oră.