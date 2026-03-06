asistent medical din sibiu, scriitor în timpul liber: a lansat primul roman psihologic despre sentimente / foto video

Asistentul medical Edi Săvulescu, de la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu, și-a lansat primul roman, Fragmentarea sentimentului imposibil, într-un eveniment găzduit de Librăria Humanitas Sibiu, alături de scriitorul Radu Vancu, colegi, prieteni și membri ai familiei.

Volumul marchează trecerea autorului de la poezie la proză, dar și consolidarea unui parcurs literar construit în paralel cu activitatea din Camera de Gardă.

„Este lansarea primului meu roman. L-am așteptat de mult. Întotdeauna mi-am dorit să scriu o carte”, a declarat Edi Săvulescu. Autorul a amintit că a debutat în poezie în 2017 și că lucrează deja la un al doilea volum de versuri, finalizat recent.

Originar din Câmpulung Muscel, stabilit la Sibiu din 2017, Edi Săvulescu este asistent medical de peste patru ani în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie.

Despre echilibrul dintre profesie și scris, autorul spune:

„Munca este destul de dificilă în Camera de Gardă, dar scrisul este metoda mea de a mă relaxa. Îmi place să scriu, îmi place să visez.”

Experiența profesională i-a oferit și o perspectivă profundă asupra temelor abordate în roman:

„Granița dintre sănătatea mintală și boala psihică este foarte subțire. Mintea umană este infinită. La fel și combinațiile dintre cuvinte.”

Autorul subliniază complexitatea domeniului în care lucrează:

„Astăzi nu mai spunem că o persoană este «nebună». Vorbim despre boli psihice complexe. Pentru asta ne-am pregătit și facem tot posibilul să ajutăm pacientul, pentru că pacientul este unic.”

Prezent la lansare, scriitorul Radu Vancu a vorbit despre forța psihologică a romanului:

„Este o lansare mai emoțională decât cele uzuale, pentru că literatura depășește conturul dreptunghiular al paginii. Povestea nu e doar o carte.”

Criticul a încadrat volumul în tradiția romanului psihologic:

„Este un roman interesat de psihologia adâncurilor, cu o claritate psihologică pe fiecare pagină. Deși este o carte despre sentimente, nu este o carte sentimentală.”

Lansarea romanului Fragmentarea sentimentului imposibil confirmă faptul că vocația pentru îngrijirea sănătății mintale și vocația literară pot coexista.