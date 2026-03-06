bătăușii tânărului din hoghilag scapă de arest: au fost eliberați

Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaș a dispus, la data de 5 martie, măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile față de trei bărbați cercetați penal pentru violare de domiciliu și lovire sau alte violențe.

Cei trei sunt localnici din comuna Hoghilag și au vârstele de 18, 29 și 56 de ani. Aceștia au fost anterior reținuți pentru 24 de ore de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dumbrăveni și ai Postului de Poliție Hoghilag.

Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 2 spre 3 martie, în jurul orei 00:20, cei trei bărbați ar fi pătruns în locuința unui bărbat în vârstă de 44 de ani din Hoghilag. În acel moment, în locuință se afla și un alt localnic, în vârstă de 29 de ani.

Pe fondul unui conflict mai vechi, cei trei l-ar fi agresat fizic pe bărbatul de 29 de ani, provocându-i leziuni.

Procurorii au decis plasarea acestora sub control judiciar pentru 60 de zile.