control de seară la sibiu: șofer depistat cu mașina neînmatriculată

Polițiștii rutieri din Sibiu au depistat, joi seara, un șofer care circula cu un autoturism ce avea autorizația de circulație provizorie expirată.

Incidentul a avut loc în data de 5 martie, în jurul orei 20:40, pe strada Rahovei din municipiul Sibiu. Polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism condus de un sibian în vârstă de 31 de ani.

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au constatat că autoturismul este neînmatriculat, iar autorizația de circulație provizorie era expirată.

În acest caz, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu au deschis un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.