Polițiștii rutieri din Sibiu au depistat, joi seara, un șofer care circula cu un autoturism ce avea autorizația de circulație provizorie expirată.
Incidentul a avut loc în data de 5 martie, în jurul orei 20:40, pe strada Rahovei din municipiul Sibiu. Polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism condus de un sibian în vârstă de 31 de ani.
În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au constatat că autoturismul este neînmatriculat, iar autorizația de circulație provizorie era expirată.
În acest caz, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu au deschis un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.
Ultima oră
- Șofer de TIR prins băut la volan pe DN1 la Scoreiu: mergea și cu viteză acum 2 minute
- Premieră la Sibiu: Comunitatea HR a lansat primul catalog local de cursuri și workshopuri pentru companii acum 3 minute
- Raluca Turcan despre jocurile de noroc: „Sibiul are maturitatea civică să ia decizii corecte” acum 26 de minute
- Control de seară la Sibiu: șofer depistat cu mașina neînmatriculată acum o oră
- Șofer străin, tras pe dreapta în Sibiu: n-avea permis acum 2 ore