creativitate și veselie: ateliere de primăvară pentru copii din mediaș / foto

Primăria Municipiului Mediaș, prin Direcția pentru Cultură, a desfășurat între 2 și 6 martie o serie de ateliere de creație, care au avut loc la Muzeul Municipal Mediaș și la Centrul Social Comunitar de Agrement și Sport.

Activitățile au avut ca temă „Vestirea primăverii” și au adus împreună preșcolarii de la Grădinița „Bucuria Copiilor”, Grădinița Pinocchio, Grădinița „Dumbrava Minunată” și Grădinița nr. 12, care au realizat cu entuziasm mărțișoare, felicitări și ornamente specifice acestui sezon. Prin creativitate și îndrumare atentă, cei mici au transpus în lucrările lor simbolurile primăverii, bucuria și prospețimea acestui anotimp.

Atelierele au urmărit stimularea imaginației, dezvoltarea abilităților practice și încurajarea exprimării artistice într-un cadru prietenos și educativ. Evenimentele s-au bucurat de aprecierea participanților și a cadrelor didactice, contribuind la consolidarea legăturii dintre instituțiile culturale locale și comunitate.

Aceste ateliere creative fac parte din calendarul manifestărilor de la Centrul Social Comunitar de Agrement și Sport, unde se organizează în mod frecvent evenimente și manifestări dedicate copiilor și tinerilor, menite să sprijine dezvoltarea personală, socială și educativă a acestora, oferindu-le oportunități de petrecere constructivă a timpului liber.