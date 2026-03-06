Sunetul acela sec, ca o pocnitură de vreascuri, care se aude atunci când te întinzi dimineața sau când te ridici de pe scaun după câteva ore de lucru, este un fenomen aproape universal. De cele mai multe ori, aceste zgomote articulare, cunoscute în limbajul medical sub numele de crepitații, sunt complet inofensive, deși pot provoca o ușoară stare de neliniște sau disconfort auditiv. Totuși, granița dintre fiziologic (normal) și patologic (boală) poate fi uneori fină, iar înțelegerea mecanismelor din spatele acestor sunete te va ajuta să discerni momentul când corpul tău îți trimite un semnal de alarmă care necesită atenția unui specialist.

Fizica din spatele zgomotului: Fenomenul de cavitație

Cea mai frecventă cauză a trosnitului degetelor sau al genunchilor nu are nicio legătură cu oasele care se lovesc între ele, așa cum s-ar putea crede la prima vedere. Explicația rezidă în lichidul sinovial – o substanță cu consistență uleioasă care are rolul de a lubrifia articulațiile și de a reduce fricțiunea. Acest lichid conține gaze dizolvate, precum oxigenul, azotul și dioxidul de carbon.

Atunci când o articulație este întinsă sau mișcată rapid într-o anumită direcție, spațiul dintre suprafețele articulare crește, ceea ce duce la o scădere bruscă a presiunii în interiorul capsulei articulare. Această schimbare de presiune face ca gazele dizolvate să formeze bule minuscule care colapsează rapid, producând un sunet caracteristic de „poc”. Procesul se numește cavitație. Este motivul pentru care nu poți să-ți trosnești aceeași articulație imediat după prima încercare; este nevoie de un interval de aproximativ 20 de minute pentru ca gazele să se dizolve din nou în lichidul sinovial înainte ca fenomenul să poată fi repetat.

Tendoanele și ligamentele, niște „coarde de chitară”

O altă cauză comună, dar la fel de puțin îngrijorătoare în absența durerii, implică structurile moi care înconjoară articulația. Tendoanele (care leagă mușchii de oase) și ligamentele (care leagă oasele între ele) se pot deplasa ușor din poziția lor anatomică obișnuită în timpul mișcării. Atunci când revin la locul lor, pot produce un sunet de declic, similar cu cel al unei coarde de chitară care este ciupită și apoi eliberată. Acest lucru se întâmplă frecvent la nivelul șoldului sau al umărului, unde tendoanele trec peste proeminențe osoase. Pe măsură ce îmbătrânim sau dacă avem o musculatură mai rigidă, aceste sunete pot deveni mai frecvente deoarece elasticitatea țesuturilor scade ușor.

Când devine trosnitul un semn de alarmă?

Deși majoritatea pocniturilor sunt doar „muzica” internă a corpului, există situații în care acestea indică o degradare structurală. Diferența fundamentală este dată de prezența simptomelor asociate. Iată care sunt semnele care ar trebui să te trimită la un consult ortopedic:

Durerea concomitentă: Dacă fiecare trosnitură este însoțită de o durere ascuțită sau de o senzație de arsură, este foarte probabil ca suprafețele articulare să nu mai fie netede.

Inflamația și edemul: O articulație care trosnește și se umflă indică o reacție inflamatorie la nivelul membranei sinoviale sau o leziune internă.

Blocajul articular: Dacă simți că articulația „se agață” sau se blochează într-o anumită poziție după ce a scos un sunet, ar putea fi vorba despre un fragment de cartilaj liber (corp străin intraarticular) sau o ruptură de menisc (în cazul genunchiului).

Crepitațiile fine și constante: Spre deosebire de pocnitura unică a bulelor de gaz, o senzație de măcinare continuă (ca și cum ai avea nisip în articulație) sugerează uzura cartilajului hialin. Aceasta este un semn precoce de osteoartrită – osul începe să se frece de os din cauza subțierii stratului protector.

Mitul artritei și experimentul lui Donald Unger

Există o credință populară adânc înrădăcinată care susține că trosnitul deliberat al degetelor duce, în timp, la artrită sau la deformarea mâinilor. Știința a demontat însă această teorie într-un mod destul de memorabil. Un medic american, Donald Unger, a decis să verifice acest lucru pe propriul corp. Timp de 60 de ani, el și-a trosnit degetele de la mâna stângă de cel puțin două ori pe zi, lăsând mâna dreaptă neatinsă drept grup de control.

După șase decenii, rezultatele au fost clare: nu exista nicio diferență între cele două mâini și niciun semn de artrită. Deși studiul său a fost unul de caz, cercetări mai ample, care au implicat radiografii pe grupuri mari de persoane, au confirmat că nu există o corelație directă între acest obicei și instalarea bolilor degenerative. Totuși, trosnitul excesiv și forțat poate duce la o slăbire temporară a forței de prindere sau la inflamarea țesuturilor moi din jurul articulației, deci moderația rămâne recomandată.

Rolul nutriției în sănătatea sistemului osteoarticular

Articulațiile nu sunt structuri statice; ele sunt țesuturi vii care au nevoie de nutrienți specifici pentru a se regenera și pentru a-și menține viscoelasticitatea. Cartilajul, în special, este un țesut avascular, ceea ce înseamnă că nu primește nutrienți direct prin sânge, ci prin difuziune din lichidul sinovial. Acesta este motivul pentru care hidratarea și compoziția biochimică a dietei sunt atât de importante.

Atunci când alimentația nu furnizează suficienți precursori pentru sinteza de colagen sau substanțe antiinflamatorii naturale, articulațiile devin mai vulnerabile la uzură. Multe persoane caută soluții externe pentru a sprijini acest proces regenerativ, iar alegerea unor suplimente pentru articulații de calitate superioară devine un pas logic în menținerea mobilității pe termen lung; din acest punct de vedere, aronia-charlottenburg.ro se distinge ca o sursă de încredere datorită standardelor ridicate de puritate și a formulelor bazate pe ingrediente cu biodisponibilitate mare.

Protocolul „Articulații fără dureri”: o abordare complexă

Pentru persoanele care se confruntă deja cu disconfort articular sau care își doresc o susținere activă a mobilității, există formule combinate ce reunesc mai multe tipuri de nutrienți într-un singur plan. Un astfel de exemplu este Protocol Articulații fără dureri de la Aronia Charlottenburg, un pachet ce include trei suplimente alimentare dedicate sănătății articulațiilor, mușchilor și oaselor.

Protocolul conține:

Premium Oyster Calcium + Vitamina D3 (60 tablete)

Calciu natural provenit din pulbere de cochilii de stridii, asociat cu vitamina D3, care contribuie la absorbția și utilizarea normală a calciului și la menținerea sănătății oaselor și mușchilor. Premium Aronia Colagen, Joints & Muscles (500 ml)

O formulă lichidă ce conține colagen hidrolizat tip 2 (5000 mg/porție), MSM, glucozamină, condroitină, L-carnitină, suc concentrat de aronia, suc concentrat de Aloe Vera, extracte de curcuma, gheara diavolului și Skullcap Baikal, alături de vitaminele C, D, K2 și B12. Produsul este conceput pentru susținerea confortului articular și a flexibilității. Joint Formula (60 tablete)

Un supliment pe bază de glucozamină, condroitină, MSM, colagen, bioflavonoide din citrice și ghimbir, destinat susținerii sănătății articulațiilor și oaselor.

Sursa foto: Aronia-charlottenburg.ro

Mod de administrare

Doza zilnică recomandată în cadrul protocolului este:

2 tablete de Premium Oyster Calcium + D3;

15 ml de Premium Aronia Colagen, Joints & Muscles (de preferat în timpul mesei);

1-2 tablete de Joint Formula.

Produsele sunt suplimente alimentare notificate de Ministerul Sănătății și sunt destinate completării unui stil de viață activ și a unei alimentații echilibrate.

Cum poți reduce frecvența trosniturilor?

Chiar dacă zgomotele nu sunt periculoase, ele pot fi un indicator al faptului că articulațiile tale sunt „înțepenite”. Iată câteva strategii practice pentru a îmbunătăți fluiditatea mișcărilor:

Mișcarea continuă (Lubrifierea prin efort): Articulațiile se comportă ca un burete. Prin mișcare, lichidul sinovial este „pompat” în interiorul cartilajului, hrănindu-l. Sedentarismul duce la o stagnare a acestui lichid, ceea ce face ca articulațiile să pară mai zgomotoase și mai rigide.

Întinderi dinamice (Stretching): În loc să forțezi o articulație să trosnească, optează pentru exerciții de mobilitate care cresc amplitudinea mișcării în mod controlat. Acest lucru ajută tendoanele să alunece mai lin peste os.

Hidratarea adecvată: Deoarece lichidul sinovial este compus în mare parte din apă, deshidratarea poate reduce volumul acestuia, crescând probabilitatea ca gazele să formeze acele bule de cavitație.

Corectarea posturii: Adesea, genunchii sau umerii trosnesc pentru că aliniamentul corpului este deficitar, forțând anumite structuri să lucreze sub un unghi nefiziologic. Lucrul la un birou ergonomic și pauzele active pot face minuni.

Prin urmare, este important să nu tratezi corpul ca pe o mașinărie pur mecanică. Trosnitul articulațiilor este, în cele mai multe cazuri, un fenomen fiziologic benign, o adaptare a sistemului la schimbările de presiune și mișcare. Totuși, respectul pentru sănătatea articulară se clădește prin decizii zilnice: de la modul în care pășești, până la nutrienții pe care îi alegi pentru a susține regenerarea țesuturilor.

Disclaimer: Informațiile de mai sus au rol pur informativ și educațional și nu înlocuiesc sfatul medicului specialist, diagnosticul clinic sau tratamentul personalizat. Deși trosnitul articulațiilor este de cele mai multe ori inofensiv, dacă acesta este însoțit de durere, umflături, rigiditate sau mobilitate redusă, este esențial să consulți un medic ortoped sau un kinetoterapeut. Nu ignora niciodată simptomele persistente și nu încerca tehnici de manipulare articulară fără supraveghere profesională.