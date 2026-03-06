declarație alarmantă a unui deputat psd: carne din brazilia cu hormoni cancerigeni, descoperită în ue

Deputatul PSD Marius Budăi a făcut o declarație alarmantă privind un lot de carne importată din Brazilia în Uniunea Europeană, care conține hormoni cancerigeni. El a subliniat că aceasta este prima confirmare oficială a importului de carne cu astfel de substanțe dintr-o țară Mercosur.

Risc major pentru sănătatea consumatorilor

Conform lui Marius Budăi, hormonul identificat de auditorii europeni în carnea provenită din Brazilia este utilizat pentru accelerarea îngrășării animalelor, însă este interzis în Uniunea Europeană din cauza riscurilor cancerigene pe care le presupune. Deputatul a adresat o critică directă ministrului de Externe, doamna Țoiu, explicând că ministrul PSD al Agriculturii s-a opus votului României în COREPER pentru Acordul Mercosur tocmai pentru a preveni astfel de situații.

“Acum poate înțelege și doamna ministru Țoiu, de la Externe, de ce ministrul PSD al Agriculturii, s-a opus ca reprezenta României să voteze în COREPER pentru Acordul Mercosur! Exact la astfel de hormoni toxici se referea!”, a declarat Marius Budăi.

Întrebări pentru guvernanți

Budăi a ridicat mai multe întrebări critice la adresa autorităților, întrebând cum intenționează acestea să răspundă cetățenilor români expuși la pericolele asociate consumului de carne contaminată și fermierilor care se confruntă cu o concurență neloială. Deputatul a evidențiat nevoia de responsabilitate și demnitate din partea oficialilor implicați.

“Cum răspundeți acum în fața cetățenilor români pe care i-ați expus riscului de a fi otrăviți de carnea plină de hormoni cancerigeni?”, a întrebat Marius Budăi.

În concluzie, Budăi a subliniat că autoritățile ar trebui să reevalueze deciziile luate și să își asume greșelile, sugerând că o scuză ar fi un prim pas spre recâștigarea încrederii publicului.

UE interzice hormonii de genul estradiol 17β în producția de alimente din cauza efectelor cancerigene potențiale, spre deosebire de Brazilia unde sunt legali. Deși riscul acut de la o consumație unică e mic, scandalul ridică întrebări despre controale și acordul Mercosur. Carne similară a fost retrasă din 10 state UE și UK.

În 2025, circa 5.000 kg de carne refrigerată din Brazilia a ajuns la retaileri din Olanda și probabil a fost consumită înainte de alerta RASFF din noiembrie.

Auditul UE din octombrie 2025 (publicat februarie 2026) confirmă că 15 certificate sanitare au acoperit carne de la vaci tratate cu hormonul.

Comisia Europeană a impus teste suplimentare și inspecții la granițe pentru importurile braziliene.