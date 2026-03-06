discuție cu cărțile pe față între părinți și furnizorii „cornul și laptele” la sibiu: cornul, cel mai contestat produs / video foto

Mai mulți părinți au participat vineri la o discuție organizată de Consiliul Județean Sibiu pe tema produselor distribuite elevilor prin Programul pentru Școli – lapte, iaurt și produse de panificație. Principalele nemulțumiri au constat în lipsa diversificăii, ambalajul cutiei de lapte, cornul care este de cele mai multe ori tare și biscuiții fără gust.

Peste 90 de părinți au semnat o petiție prin care cer schimbări în cadrul programului „Cornul și laptele”, invocând probleme legate de calitatea produselor pe care elevii le primesc. Potrivit acestora, alimentele ajung de multe ori la coșul de gunoi sau rămân uitate în bănci deoarece nu sunt pe placul copiilor. (Detalii aici)

La discuția organizată de Consiliul Județean au participat însă doar patru dintre părinții care au semnat petiția. Unul dintre aceștia a venit chiar din Ocna Sibiului pentru a-și exprima nemulțumirile.

„Cornul este sub orice critică”

Un părinte din Ocna Sibiului spune că, deși programul este util, produsele ar trebui să ajungă la copii în condiții bune. „Am luat ghiozdanul fiicei mele, care este în clasa a III-a, și este deja foarte greu. Nu mai vorbim de clasa a VII-a, la fiica cea mare, unde să mai bage și laptele? Într-adevăr, programul este binevenit pentru copiii care au nevoie de el, doar că produsele trebuie să ajungă într-un stadiu bun de consum. Altfel nu își are rostul. Laptele este foarte bun, iar iaurtul trece și el, chiar dacă nu știu dacă este pe placul copiilor. Problema la Ocna Sibiului, și poate și în alte localități, sunt merele care uneori ajung degradate. Poate ar trebui livrate mai des sau mai proaspete. În ceea ce privește biscuiții nu pot spune mare lucru, dar cornul este sub orice critică. Ajunge tare aproape de fiecare dată”, a declarat acesta.

Părinții cer diversificarea produselor

Inițiatorul petiției, Marius Ceapă, părinte la Școala Gimnazială nr. 21 din Sibiu, spune că părinții își doresc diversificarea fructelor și produse de panificație mai bune. Acesta a venit inclusiv cu o pungă plină cu produsele pe care le primesc copiii la școală: iaurt, lapte, corn, biscuiți și măr.

„În privința merelor nu am obiecții majore, însă feedback-ul aproape unanim al părinților este că ar trebui diversificate. De foarte mult timp copiii primesc doar mere. Am dori, dacă se poate, pere, struguri sau alte fructe. Nici noi, ca adulți, nu mergem toată săptămâna la muncă cu același fel de mâncare. Problema cea mai mare este la produsele de panificație. Din experiența personală pot spune că biscuiții din spital au mai bun gust decât aceștia, iar în privința cornului, de multe ori ajunge atât de tare încât abia poate fi mâncat de elevi”, a spus acesta.

Lapte stricat semnalat într-o școală din Sibiu

Marius, președintele Asociației Părinților din Județul Sibiu, a atras atenția asupra faptului că o mare parte din produse nu sunt consumate de elevi. „Ar trebui să vedem câți copii folosesc efectiv acest program. Avem informații că în unele școli doar 20-30% dintre elevi consumă produsele. Restul se aruncă sau ajung în alte locuri. La corn ar trebui un traseu mai scurt, pentru că ajunge foarte tare. Avem firme de panificație în județ și cred că produsele ar putea fi livrate mai proaspete.

În luna noiembrie, mai exact în data de 4, la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” a fost găsit lapte stricat în mijlocul unui palet. Doi copii au ajuns la cabinetul medical cu vărsături. Din moment ce era în mijlocul paletului, nu pare să fi fost un caz izolat”, a spus acesta.

Director: în unele școli produsele sunt consumate, în altele ajung la gunoi

La întâlnire a participat și Cătălina Dumitrean, directoarea Școlii Gimnaziale nr. 11 din cartierul Gușterița. „Situația este diferită de la o școală la alta. Copiii din Gușterița se bucură de produse, chiar dacă trebuie să recunosc că uneori calitatea este îndoielnică. Nu sunt probleme majore cu laptele, însă cornul este într-adevăr problematic. Există însă și școli în care produsele ajung risipă. În ceea ce privește comunicarea cu Consiliul Județean, aceasta există. De fiecare dată când am semnalat produse necorespunzătoare, acestea au fost ridicate și înlocuite”, a spus directoarea.

Furnizorii: calitatea este legată de prețul stabilit

Dintre furnizori, doar reprezentantul companiei care produce biscuiții din făină integrală a fost prezent fizic la discuție. Acesta a explicat că legislația și prețul maximal impus influențează gustul produselor.

„Problema ține și de conținutul de zahăr. În legislația fiscală există limite pentru produsele cu zahăr adăugat, iar depășirea acestora poate duce la aplicarea unei cote mai mari de TVA. Noi lucrăm cu un preț maximal stabilit prin program, ceea ce limitează rețeta produsului. Biscuiții din făină integrală sunt buni nutritiv, pentru că au mai multe fibre, însă gustul este influențat de cantitatea de zahăr”, a explicat furnizorul.

Pe lângă furnizori, la întâlnire au participat și reprezentanți ai Prefecturii, DSP, DSVSA și Inspectoratului Școlar.

Părinții propun consultări publice și implicarea producătorilor locali

Eugen Ceapă, a propus organizarea unei consultări publice și implicarea producătorilor locali în program. „Cred că primul pas ar fi o dezbatere publică în care să fie întrebați părinții dacă sunt mulțumiți de produse sau dacă doresc schimbări. În Ardeal avem producători foarte buni de lactate și livezi numeroase. Ar trebui încurajată participarea firmelor locale la aceste licitații. Sunt convins că dacă ar exista un dialog, mulți producători ar fi dispuși să se implice”, a spus acesta.

Un reprezentant al administrației județene a explicat că procedura de achiziție a fost publică și deschisă tuturor firmelor. „Anunțul de participare a fost publicat aproximativ 35 de zile și a fost inclusiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. A putut participa orice operator economic din UE. Prețul a avut o pondere de 40%, fiind prețul maximal impus prin legislație. În rest, au contat și alte criterii, cum ar fi lanțul de distribuție. De exemplu, o firmă locală primea mai multe puncte decât un intermediar, dar nu s-a înscris nimeni”, a explicat acesta.

Consiliul Județean Sibiu va trimite un chestionar părinților

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a anunțat că instituția va colecta feedback-ul părinților pentru a analiza eventuale modificări. „Vom strânge întrebările care au apărut și vom transmite un chestionar părinților din școli, pentru că ei știu cel mai bine dacă produsele sunt consumate sau nu. Apoi vom analiza dacă putem interveni din punct de vedere legal, deoarece programul este foarte strict reglementat la nivel național și european. Există un preț maximal stabilit prin act normativ și anumite caracteristici obligatorii pentru produse”, a declarat aceasta.

