drumeții cu dedicație specială pentru femei, de 8 martie la sibiu: patru propuneri, toate foarte atractive

Weekendul acesta, județul Sibiu oferă ocazia perfectă pentru a combina relaxarea în natură cu sărbătorirea Zilei Internaționale a Femeii.

Fie că preferați plimbări liniștite, drumeții montane sau vizite culturale, există activități pentru toate gusturile.

8 Martie la Muzeul ASTRA

Doamnele și domnișoarele sunt invitate să petreacă o zi dedicată feminității la Muzeul ASTRA. Intrarea este gratuită pentru femei, oferind prilejul unei plimbări de primăvară printre gospodăriile tradiționale din cel mai mare muzeu în aer liber din România.

Drumeție de 8 Martie pe Dealul Gușteriței

Pe 8 martie, de la ora 09:30, doamnele sunt invitate la o drumeție ușoară, cu plecare din fața Bisericii Evanghelice din cartierul Gușterița. Traseul, ghidat de Mihai Proca, trece prin pajiști și pădure, oferind panorame spre Munții Lotrului și Cindrel. Pauza de prânz, deasupra satului Hamba, include și o surpriză dulce.

🔗 Detalii și înscrieri

Drumeție pentru micii montaniarzi – Valea Sâmbetei

Sâmbătă, 7 martie, de la ora 08:00, familiile cu copii sunt invitate la o drumeție pe spectaculoasa Valea Sâmbetei. Traseul duce până la Chilia Părintelui Arsenie Boca, iar participanții vor descoperi povești despre natură și istoria locului.

🔗 Detalii și înscrieri

Drumeție pentru femei – Poienile Câmpșorului și Dealul cu Pini

Tot sâmbătă, 7 martie, de la ora 09:00, o drumeție dedicată femeilor pornește din parcarea Kaufland Șelimbăr spre Munții Lotrului, pe traseul Sadu – Tălmăcel, prin Poienile Câmpșorului și Dealul cu Pini. Traseul este ușor și oferă priveliști superbe spre Munții Cindrel, Lotrului și Făgăraș.

🔗 Detalii și înscrieri

Indiferent dacă alegeți o plimbare culturală sau o drumeție pe potecile din jurul Sibiului, weekendul acesta vă invită la natură, mișcare și momente speciale alături de cei dragi.