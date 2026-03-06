după ce a stat 20 de ani la închisoare pentru omor, un sibian ajunge din nou după gratii

Un bărbat din Sibiu, care a stat 20 de ani la închisoare, va ajunge din nou în spatele gratiilor. La scurt timp de la eliberare, el și-a agresat concubina și a condus o mașină fără permis de conducere.

Bărbatul, în vârstă de 58 de ani, a fost condamnat la închisoare în anul 2005 pentru un omor și o tâlhărie. În 16 ianuarie 2024, după aproape 20 de ani petrecuți după gratii, el a fost eliberat condiționat, cu un rest rămas de executat de 88 de zile.

Nu a trecut mult timp și sibianul a săvârșit noi fapte penale. În 16 august 2025, în timp ce se aflau la o fermă din Brădeni, el și-a lovit concubina, după care a circulat cu o mașină neînmatriculată, deși nu avea permis de conducere. „A început să o lovească pe aceasta cu o curea din piele peste spate. (…) A început să o lovească, a tras-o de păr și a trântit-o la pământ după care a lovit-o cu piciorul în zona capului, deși persoana vătămată avea un copil de 2 ani în brațe”, este descris în materialul probator administrat în cauză publicat pe rejust.ro.

În urma bătăilor, femeia a suferit leziuni traumatice care au necesitat 5-6 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, așa cum rezultă din raportul de expertiză medico-legală.

Merge iar la închisoare

La începutul lunii martie, bărbatul a fost condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii continuate (două acte materiale) de violență în familie și pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui autovehicul neînmatriculat.

Instanța a avut în vedere faptul că bărbatul, în vârstă de 58 de ani, „nu se află la primul contact cu legea penală, fiind condamnat anterior la pedeapsa de 20 de ani pentru infracțiuni grave, nu este căsătorit, nu are obligații militare, a urmat cursurile primare și desfășoară activități lucrative ziliere în incinta imobilului în care este găzduit”.

S-a mai luat în calcul și gradul de pericol social al faptelor bărbatului. El a dat dovadă de „brutalitate sporită față de concubina sa”. „Totodata, prin prisma experienței sale judiciare anterioare, ar fi trebuit să manifeste mai multă autocenzură față de pornirile violente la adresa altor persoane”, se mai arată pe rejust.ro.

Sentința nu este definitivă, iar bărbatul, care este acum arestat la domiciliu, are termen 10 zile să facă apel.